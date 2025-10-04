scorecardresearch
 

लखनऊ: शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण, ठाकुरगंज से युवक गिरफ्तार

शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी ठाकुरगंज इलाके से की गई है. फिलहाल पुलिस मामले में उससे पूछताछ कर रही है.

शादी के नाम पर महिला का शारीरिक शोषण करने वाला गिरफ्तार. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को ठाकुरगंज चौराहे के पास गुप्ता कैफे से दबोचा. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी है.

पीड़िता ने अपनी तहरीर में बताया कि आरोपी युवक कई महीनों से शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था. लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने इनकार कर दिया और धमकी देने लगा. परेशान होकर युवती ने 2 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज करवाई.

शिकायत के 24 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी की तलाश शुरू की. जिसके बाद 24 घंटे के भीतर मुखबिर की मदद से पुलिस ने उसे धर दबोचा. गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके.

