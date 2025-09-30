scorecardresearch
 

लूटपाट, हमला और गैंगरेप... पुलिस के सामने ऐसे आई नाबालिग लड़की संग दरिंदगी की कहानी

चित्तूर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां नागरवनम पार्क में एक युवा जोड़े पर हमला करने और नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने की घटना सामने आई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पीड़िता की दास्तां सुन दंग रह गई पुलिस. (Photo: Representational)
आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मुराकम्बट्टू इलाके में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो अधिनियम और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

जानकारी के मुताबिक, ये मामला 25 सितंबर 2025 का है. चित्तूर शहर के नागरवनम पार्क में एक युवा जोड़ा बैठा हुआ था. तभी कुछ लोगों का समूह वहां पहुंचा. उन पर हमला करना शुरू कर दिया. उन दोनों की पिटाई के बाद उनके कीमती सामान लूट लिए गए. इस घटना से सहमे पीड़ितों ने तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराई. लेकिन चार दिन बाद 29 सितंबर को चित्तूर तालुका पुलिस स्टेशन पहुंचे.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर उपनिरीक्षक श्री मल्लिकार्जुन ने केस दर्ज कर लिया. पीड़ितों को सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलवाया गया. इसी दौरान पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि तीन आरोपियों ने उसे धमकाने के बाद उसके साथ मौजूद नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया था. इस खुलासे के बाद पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हो गई. 

पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता और उसके माता-पिता से बातचीत की, जो शुरुआत में केस दर्ज कराने में झिझक रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाया और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता को चित्तूर सरकारी अस्पताल के वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया. वहां महिला अधिकारी ने उसका बयान दर्ज किया. पीड़िता के बयान और मेडिकल प्रक्रिया के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया. 

इस केस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 309(4), 118(1), 115(2), 351(3) के साथ पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 5(जी), 6 और एससी/एसटी अधिनियम 2013 की धारा 3(2) भी जोड़ी गई है. आरोपियों की पहचान महेश (निवासी मुराकम्बट्टू), किशोर (निवासी मुराकम्बट्टू) और हेमंत प्रसाद (निवासी सांतापेटा) के रूप में हुई है. तीनों में से दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है.

पुलिस अधीक्षक तुषार डूडी के आदेश पर चित्तूर उप-मंडल डीएसपी टी. साईनाथ की निगरानी में दो विशेष टीमें गठित की गई हैं. डीएसपी ने साफ कहा कि जल्द ही तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने इस मामले को लेकर अफवाहें न फैलाने की अपील की है. उन्होंने चेतावनी दी कि ये मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती.

