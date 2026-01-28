scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैंने तो Facebook पर बात की थी बस...,फर्जी निकाहनामा बनवाकर लड़की ने नोटिस भेज दिया', युवक का आरोप

लखनऊ में एक युवक ने एक महिला पर फर्जी निकाहनामा बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है. मामला हसनगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पीड़ित का कहना है कि युवती और उसके परिजन दबंग प्रवृत्ति के हैं और उसे व उसके परिवार को लगातार जान-माल की धमकियां दे रहे हैं. युवक ने पुलिस पर भी समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है.

Advertisement
X
फर्जी निकाहनामा बनवाकर लड़की ने भेज दिया युवक को नोटिस (Photo: representational image )
फर्जी निकाहनामा बनवाकर लड़की ने भेज दिया युवक को नोटिस (Photo: representational image )

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने युवती और उसके परिजनों पर फर्जी निकाहनामा बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित का कहना है कि विपक्षी पक्ष दबंग किस्म के लोग हैं, जो लगातार उसे और उसके परिवार को जान-माल की धमकियां दे रहे हैं. पीड़ित के मुताबिक, मामले की जानकारी पुलिस को पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

'डेढ़ साल पहले फेसबुक पर बात की थी बस'

हरदोई के कुदौरी संडीला निवासी अब्दुल कादिर, जो अयोध्या में प्राइवेट नौकरी करते हैं, ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले फेसबुक के जरिए लखनऊ के डालीगंज इलाके की रहने वाली अशमाला मानवी से उनकी बातचीत शुरू हुई थी. कुछ समय बाद बातचीत बंद हो गई और वह अपने काम में व्यस्त हो गया. इसी बीच 6 अगस्त 2025 को उसके घर थाना हसनगंज लखनऊ से एक नोटिस पहुंचा, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

woman killed in haveli
पुरानी हवेली में महिला की लाश! खून और संघर्ष के निशान... झुंझुनू में बुजुर्ग की निर्मम हत्या
सीमा हैदर और सचिन मीणा
बढ़ सकती हैं सीमा- सचिन की मुश्किलें, गुलाम हैदर की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को दिया नोटिस
BJP leader Brij Bhushan Singh's two sons face off over UGC
UGC विवाद पर बंटे बृजभूषण के दोनों बेटे, प्रतीक और करण का अलग-अलग रुख
Upper caste protests in Jaunpur (Photo - ITG)
UGC के नए नियमों पर भड़का सवर्ण समाज, यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन
Protests begin in several cities against new UGC rules
UGC विवाद पर लखनऊ यूनिवर्सिटी मेें छात्रों का जोरदार प्रदर्शन

'निकाहनामे में कोई गवाह नहीं'

पीड़ित का आरोप है कि अशमाला मानवी ने अपने पिता मोहम्मद फहद और अन्य परिजनों के साथ मिलकर उसके नाम से एक कथित निकाहनामा तैयार कराया और उसी के आधार पर हसनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित का कहना है कि मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत निकाहनामा में दोनों पक्षों के परिवार से दो बालिग गवाहों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, जबकि लगाए गए निकाहनामा में न तो ऐसे गवाह हैं, न किसी पंजीकृत या अधिकृत काजी के हस्ताक्षर और मुहर मौजूद है.

Advertisement

मुकदमा दर्ज, जांच जारी

पीड़ित ने बताया कि उसने 13 अक्टूबर 2025 को थाना हसनगंज पहुंचकर पूरे मामले की लिखित सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. बाद में 18 अगस्त 2025 को उसने अपने वकील के जरिए पारिवारिक न्यायालय, हसनगंज स्थित मीडिएशन सेंटर में जानकारी जुटाई, जहां पता चला कि उसी फर्जी निकाहनामा के आधार पर शिकायत दर्ज है. वहीं, इंस्पेक्टर हसनगंज का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement