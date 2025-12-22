scorecardresearch
 
इंस्टाग्राम से दोस्ती और गैंगरेप...एक महीने बाद ऐसे हाल में मिली नाबालिग लड़की

लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती कर नाबालिग से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है. पीड़िता की बरामदगी के बाद पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है

इंस्टाग्राम से दोस्ती और गैंगरेप (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां इंस्टाग्राम के जरिए एक नाबालिग लड़की से दोस्ती कर तीन युवकों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने त्वरित कार्रवाई की है, जिसके तहत मुख्य आरोपियों में शामिल दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है.

मामले की शुरुआत 15 नवंबर 2025 को हुई थी, जब पीड़िता के परिजनों ने मोहनलालगंज थाने में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो टीमों का गठन किया और लंबी तलाश के बाद 16 दिसंबर को नाबालिग को सकुशल बरामद किया. बरामदगी के बाद जब पीड़िता के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्य जुटाए गए, तब इस घिनौनी वारदात का खुलासा हुआ. इसके बाद मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट और बीएनएस (BNS) की गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं.

पुलिस ने रविवार, 21 दिसंबर को कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान रोहित उर्फ सोहित (निवासी फैजुल्लागंज, मड़ियांव) और मनीष रस्तोगी (निवासी मल्लहौर, चिनहट) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता को इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद अपनी बातों में फंसाकर मल्लहौर इलाके में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मजदूरी का काम करते हैं और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. मोहनलालगंज पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस गैंगरेप में कुल तीन युवक शामिल थे, जिनमें से दो की गिरफ्तारी की गयी है. फिलहाल, तीसरा आरोपी अभी भी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीसरे आरोपी को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा ताकि पीड़िता को उचित न्याय मिल सके.

