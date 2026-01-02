scorecardresearch
 
नाबालिग का अपहरण कर मारपीट, जोड़ता रहा हाथ, कान में पिस्टल सटाकर मांगे 5 लाख

लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में 16 साल के नाबालिग के अपहरण और उसके साथ बर्बरता का मामला सामने आया है. आरोप है कि दबंगों ने युवक को अगवा कर मारपीट की और पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

नाबालिग का अपहरण कर मारपीट, पिस्टल सटाकर मांगे 5 लाख (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कानून-व्यवस्था को झकझोर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दबंगों ने 16 वर्षीय नाबालिग युवक का अपहरण कर उसके साथ बर्बरता की, उसे निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया और 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मामला लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र का है.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि इशू यादव और अनुज दीक्षित ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग युवक का अपहरण किया था. आरोपियों ने चार पहिया वाहन से युवक को अगवा किया और गाड़ी के अंदर ही उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया.

दबंगों ने नाबालिग के कपड़े उतरवाकर उसे बेरहमी से पीटा.इस दौरान कनपटी पर अवैध पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई.वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित युवक हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है, लेकिन आरोपी लगातार उसके साथ मारपीट करते रहे.पीड़ित परिवार के मुताबिक 31 दिसंबर की रात करीब 2 बजे नाबालिग का अपहरण किया गया था. दबंगों ने उसे कई घंटे तक बंधक बनाकर रखा और सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच छोड़ दिया.

आरोपियों पर पहले से ही कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पीड़ित नाबालिग राजाजीपुरम इलाके का रहने वाला है. परिजनों ने तालकटोरा थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. थाना प्रभारी ने बताया की वीडियो वायरल का मामला सामने आने पर जांच की जा रही है.

