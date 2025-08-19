लखनऊ: ढाबे पर भगवा वस्त्र पहनकर चिकन खा रहा था शख्स... लोगों ने पकड़कर पीटा- Video

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ढाबे पर एक शख्स भगवा वस्त्र पहनकर चिकन खा रहा था. इस दौरान कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी तो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी. यह घटना ढाबे पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. पूरा मामला 17 अगस्त का गोसाईगंज थाना क्षेत्र के केजीएन (KGN) ढाबा का है.

जानकारी के अनुसार यहां ढाबे पर भगवा कपड़ा पहने एक युवक चिकन खा रहा था. इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और युवक को रोकने की कोशिश की. हालांकि, इस पर भी युवक नहीं माना. जिसके बाद दो लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी. ढाबे पर युवक की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि युवक की कुछ लोग पिटाई कर रहे हैं. जबकि कुछ लोग बीच-बचाव भी कर रहे हैं.

पिटाई का वीडियो CCTV में हुआ कैद

मारपीट की पूरी घटना ढाबे में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. घटना के दौरान ढाबे में अफरा-तफरी मच गई. जिसके बाद ढाबा संचालक ने तुरंत पुलिस को फोन करके सूचना दी. सूचना लगते ही गोसाईगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया.

फिलहाल पुलिस ने युवक की पिटाई करने वाले आरोपियों सुभाष कनौजिया और दिनेश को हिरासत में ले लिया है. दोनों पर शांति भंग की धारा में कार्रवाई की गई है. साथ ही पुलिस घायल युवक से भी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है.

