scorecardresearch
 

Feedback

गोपालगंज में धर्म पूछकर युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद बवाल

बिहार के गोपालगंज में धर्म पूछकर युवक की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले में तनाव का माहौल है. पीड़ित की शिकायत पर नगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसपी अवधेश दिक्षीत ने घटनास्थल पर जाकर जांच की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Advertisement
X
युवक की पिटाई के बाद बवाल (Photo: Screengrab)
युवक की पिटाई के बाद बवाल (Photo: Screengrab)

बिहार के गोपालगंज में एक बार फिर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है. 12 अगस्त को थावे थाना क्षेत्र के चितु टोला गांव निवासी पीड़ित युवक बिगू कुमार साह ने आरोप लगाया है कि उसे बायपास सड़क से इरफान और उसके आठ से दस सहयोगियों ने जबरन उठाया और फतहा दरगाह ले जाकर धर्म पूछकर उसकी बेरहमी से पिटाई की. इस दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

धर्म पूछकर युवक की पिटाई

पीड़ित ने नगर थाना में दर्ज कराई एफआईआर में यह भी कहा है कि जिस सोशल मीडिया आईडी से यह वीडियो वायरल किया गया है, उस पर पहले से भी कई वीडियो मौजूद हैं जिनमें धर्म पूछकर युवकों के साथ मारपीट की घटनाएं दिखाई गई हैं. घटना का वीडियो वायरल होते ही जिले में तनाव का माहौल बन गया.

सम्बंधित ख़बरें

विवाद के बाद सैप जवान को मारी गोली
गोपालगंज में आपसी विवाद में चली गोली, डायल 112 चालक गंभीर रूप से घायल 
Home Guard Jawan Killed in Gopalganj
गोपालगंज में शराब तस्करों का कहर... उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, होमगार्ड जवान की हत्या 
Action Against BDO
SIR प्रक्रिया के दौरान लापता हुए गोपालगंज बीडीओ, डीएम ने भेजी निलंबन और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश 
Gopalganj
शादी से पहले प्रेमी प्रेमिका की मौत 
प्रेमी और प्रेमिका की शादी से पहले गई मौत. (Photo: File)
लड़की की मौत के 10 घंटे बाद फंदे पर लटका मिला प्रेमी का शव... दोनों की तय हो चुकी थी शादी 

घटना के बाद विभिन्न संगठनों और नेताओं ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि यह घटना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की भी कोशिश है. पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय और विधायक कुसुम देवी ने भी प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो माहौल और बिगड़ सकता है.

Advertisement

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अवधेश दिक्षीत ने खुद घटनास्थल का दौरा कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को चितु टोला गांव के बिगू कुमार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है. इसके अलावा, 15 दिन पहले उचकागांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार में अकरम परवेज और शोहराब अली के साथ मारपीट की गई थी. इन दोनों घटनाओं में मिले वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

एसपी ने कहा आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

एसपी ने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए है. कई ऐसे अकाउंट की पहचान हुई है जिन पर भड़काऊ और सांप्रदायिक पोस्ट किए गए हैं. इन अकाउंट्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी.
 

---- समाप्त ----
इनपुट- विकास कुमार दुबे
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement