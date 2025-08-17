गोपालगंज में धर्म पूछकर युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद बवाल

बिहार के गोपालगंज में एक बार फिर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है. 12 अगस्त को थावे थाना क्षेत्र के चितु टोला गांव निवासी पीड़ित युवक बिगू कुमार साह ने आरोप लगाया है कि उसे बायपास सड़क से इरफान और उसके आठ से दस सहयोगियों ने जबरन उठाया और फतहा दरगाह ले जाकर धर्म पूछकर उसकी बेरहमी से पिटाई की. इस दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

धर्म पूछकर युवक की पिटाई

पीड़ित ने नगर थाना में दर्ज कराई एफआईआर में यह भी कहा है कि जिस सोशल मीडिया आईडी से यह वीडियो वायरल किया गया है, उस पर पहले से भी कई वीडियो मौजूद हैं जिनमें धर्म पूछकर युवकों के साथ मारपीट की घटनाएं दिखाई गई हैं. घटना का वीडियो वायरल होते ही जिले में तनाव का माहौल बन गया.

घटना के बाद विभिन्न संगठनों और नेताओं ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि यह घटना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की भी कोशिश है. पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय और विधायक कुसुम देवी ने भी प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो माहौल और बिगड़ सकता है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अवधेश दिक्षीत ने खुद घटनास्थल का दौरा कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को चितु टोला गांव के बिगू कुमार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है. इसके अलावा, 15 दिन पहले उचकागांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार में अकरम परवेज और शोहराब अली के साथ मारपीट की गई थी. इन दोनों घटनाओं में मिले वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

एसपी ने कहा आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

एसपी ने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए है. कई ऐसे अकाउंट की पहचान हुई है जिन पर भड़काऊ और सांप्रदायिक पोस्ट किए गए हैं. इन अकाउंट्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी.



