शादी का झांसा, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग! नर्सिंग छात्रा से हैवानियत करने वाला KGMU का इंटर्न डॉक्टर गिरफ्तार

लखनऊ में नर्सिंग की छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में केजीएमयू के इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद अदील को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने शादी का झांसा देकर छात्रा का यौन शोषण किया और फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी. पुलिस ने रेडक्रास अस्पताल के पास आरोपी को दबोचा और मामले में पूछताछ जारी है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Ankit Mishra/ITG)
लखनऊ में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने केजीएमयू में तैनात एक इंटर्न डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक छात्रा का यौन शोषण किया और बाद में उसे अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा.

दरअसल, यह मामला राजधानी के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से जुड़ा है. आरोपी की पहचान मोहम्मद अदील के रूप में हुई है, जो केजीएमयू में इंटर्न डॉक्टर है और कैसरबाग इलाके में किराए के फ्लैट में रह रहा था. छात्रा की शिकायत के बाद यह पूरा मामला सामने आया.

शादी का वादा कर बनाया संबंध

पीड़ित छात्रा का आरोप है कि आरोपी डॉक्टर ने पहले उससे दोस्ती की और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ाईं. इसके बाद उसने शादी का वादा कर छात्रा को अपने फ्लैट पर बुलाना शुरू किया. इसी दौरान कई बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने. छात्रा का कहना है कि वह आरोपी पर भरोसा करती रही क्योंकि उसने शादी का भरोसा दिया था.

जब छात्रा ने शादी को लेकर गंभीरता दिखाई और बार-बार बात उठाई, तो आरोपी टालमटोल करने लगा. आरोप है कि एक दिन जब छात्रा उसके फ्लैट पर जाकर शादी को लेकर दबाव बनाने लगी, तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज और अभद्रता की.

फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी

पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने उसे धमकाया कि अगर उसने दोबारा शादी की बात की, तो वह उसकी निजी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. इस धमकी से छात्रा मानसिक रूप से टूट गई और आखिरकार उसने पुलिस का सहारा लिया.

कैसरबाग इंस्पेक्टर अंजनी मिश्रा के मुताबिक, छात्रा की शिकायत पर 29 दिसंबर को थाने में मामला दर्ज किया गया था. केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था.

तीन टीमों की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई थीं. बुधवार को पुलिस ने रेडक्रास अस्पताल के पास से आरोपी मोहम्मद अदील को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है और पीड़ित को पूरा न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

