लखनऊ: रेप के बाद महिला की हत्या करने वाले का एनकाउंटर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजधानी लखनऊ में 45 वर्षीय महिला की रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस की गोली लगने से घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

लखनऊ में रेप के आरोपी का एनकाउंटर. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेप के बाद महिला की हत्या करने वाले आरोपी से शनिवार को पुलिस की मुठभेड़ हो गई. जिसके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की गिरफ्तारी गोमती नगर थाना क्षेत्र से हुई है. आरोपी पर रेप सहित हत्या के अन्य मुकदमे दर्ज थे.

आरोपी की पहचान अनुज रावत के रूप में हुई है. जिसपर 45 साल की महिला के साथ रेप के बाद हत्या का आरोप है. पुलिस टीम जब उसे पकड़ने गई और रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने फायरिंग कर दी. जिसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई. पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया. 

जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है. पुलिस ने बताया कि गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक रेप के आरोपी से मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी पर एक 45 वर्षीय महिला से रेप के बाद हत्या का मामला दर्ज था. फिलहाल पुलिस की गोली से घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में उससे पूछताछ भी की जा रही है.  

