दिल्ली के जाफरपुर कालां में एनकाउंटर... नंदू गैंग के दो शार्पशूटर गिरफ्तार, भागते समय पैर में लगी गोली

दिल्ली के जाफरपुर कालां इलाके में एनकाउंटर का मामला सामने आया है. यहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और नंदू गैंग के दो शार्पशूटर्स के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई, जिससे दोनों घायल हो गए. पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है. अधिकारियों का कहना है कि ये आरोपी 28 अगस्त को चावला थाना इलाके में हुई धमकी और फिरौती की घटना में वांछित थे.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सूचना के आधार पर चेकिंग करने पहुंची थी, उसी दौरान दोनों शार्पशूटर्स से मुठभेड़ हो गई. दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी अपने बचाव में गोली चलाई, जो दोनों के पैर में लगी, इससे दोनों घायल हो गए. पुलिस ने आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई स्पेशल सेल की जांच और सूचना के आधार पर की गई. दोनों आरोपी लंबे समय से विभिन्न आपराधिक मामलों में वांछित थे.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक शार्पशूटर और दूसरा लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला सदस्य था. दरअसल, 28 अगस्त 2025 को चावला थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी, उस दौरान एक व्यवसायी के घर पर धमकी और फिरौती की मांग की गई थी. इसी मामले में इन आरोपियों का नाम सामने आया था. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय नवीन निवासी रोहतक और 26 वर्षीय अनमोल कोहली निवासी अंबाला कैंट के रूप में हुई है.

स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का गैंग दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है, जिसमें फिरौती और धमकियों के मामले प्रमुख हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को गैंग की अन्य आपराधिक गतिविधियों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है. दिल्ली पुलिस नंदू गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुटी है.

