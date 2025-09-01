scorecardresearch
 

भांजी के पीछे पड़ा मामा! शादी तय होने से था नाराज, चेहरे पर फेंका तेजाब, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार

Bhadohi News: भदोही के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला मुकेश दूर की रिश्तेदार अपनी भांजी से प्यार करता था. जब उसे पता चला कि उसके घरवालों ने उसकी शादी तय कर दी है, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाया. उसका दिल टूट गया और जलन की आग में जलने लगा.उसने ठान लिया कि वह उस शादी को होने नहीं देगा.

भदोही पुलिस ने किया आरोपी का एनकाउंटर (Photo: ITG)
यूपी के भदोही में एकतरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने एक युवती पर एसिड फेंक दिया. आरोपी युवती की शादी तय होने से नाराज था. वह उसकी शादी तुड़वाना चाहता था. घटना को अंजाम देने वाले युवक को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है. आइए जानते हैं पूरी कहानी... 

दरअसल, पूरा मामला भदोही के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां दूर के रिश्ते में भांजी लगने वाली युवती से आरोपी मुकेश एकतरफा प्यार करता था. बीते दिनों घरवालों ने युवती की शादी तय कर दी थी. इसकी भनक लगते ही मुकेश भड़क उठा. वह उसकी शादी तुड़वाने के लिए प्लानिंग करने लगा. 

आरोप है कि रविवार को सुबह आरोपी मुकेश युवती के घर पहुंचा. उस वक्त युवती सो रही थी. इस दौरान मुकेश ने खिड़की से युवती पर एसिड फेंक दिया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. चेहरे और हाथ पर एसिड पड़ते ही युवती चिल्लाने लगी. शोर सुनकर परिजन आए और उसे अस्पताल ले गए, जहां आंशिक रूप से जली युवती का उपचार किया गया. 

परिजनों ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की. शिकायत पर पुलिस मुकेश की तलाश में जुट में गई. इस दौरान मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी  को पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया. दावा है कि मुकेश ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की जिसपर आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से चली गोली उसके पैर में लगी. जिससे घायलावस्था में मुकेश को गिरफ्तार किया गया. उसे उपचार के लिए औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. 

मामले में एडिशनल एसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि आरोपी युवक ने एक तरफा प्यार में यह कदम उठाया था. पुलिस मुठभेड़ में घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य है. उसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा. 

