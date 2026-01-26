scorecardresearch
 
इंस्टाग्राम पर दोस्ती...बहाने से नाबालिग लड़की को बुलाया, बहस हुई तो कर दिया मर्डर

लखनऊ में इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्रेम प्रसंग नाबालिग किशोरी की हत्या में बदल गया. शादी का झांसा देकर घर से ले जाकर किशोरी का गला दबाकर हत्या की गई और शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया. पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बहाने से नाबालिग लड़की को बुलाया, बहस हुई तो कर दिया मर्डर (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई दोस्ती एक नाबालिग किशोरी के लिए मौत का कारण बन गई. पारा थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर हुई पहचान के बाद पनपा प्रेम प्रसंग इतना भयावह मोड़ लेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था. आरोपियों ने किशोरी को शादी का झांसा देकर घर से बाहर बुलाया और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद पहचान छिपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया.

पारा थाना क्षेत्र के नरपत खेड़ा डूडा कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय किशोरी शीतल 13 जनवरी की शाम करीब सात बजे अचानक लापता हो गई थी. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की. कुछ दिनों बाद किशोरी का शव रेलवे ट्रैक के पास मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.

मृतका की मां पिंकी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि काकोरी थाना क्षेत्र के पठानखेड़ा निवासी अंशू गौतम उर्फ लक्की उनकी बेटी से लंबे समय से मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करता था. आरोपी  शादी का झांसा देकर किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. जब शीतल देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने आरोपी के घरवालों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई सहयोग नहीं मिला.

डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पर इंस्टाग्राम दोस्ती के बाद बना प्रेम प्रसंग ही हत्या की वजह बना. डीसीपी के अनुसार अंशू के साथ उसके साथी आशिक, वैभव और रिशू भी वारदात में शामिल थे. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि आपसी विवाद के बाद किशोरी का गला दबाकर हत्या कर दी गई और पहचान छिपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों आशिक, अंशू, वैभव और रिशू को गिरफ्तार कर लिया. डीसीपी ने आगे बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है.

