scorecardresearch
 

Feedback

यूपी में फर्जी फर्मों का खुलासा... लखनऊ और बिजनौर में GST चोरी की दो और FIR दर्ज

यूपी की राजधानी लखनऊ में फर्जी फर्मों के जरिए बड़े पैमाने पर GST चोरी का नेटवर्क सामने आ रहा है. स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई तेज होने के साथ ही नए-नए मामलों का खुलासा हो रहा है. स्टेट जीएसटी विभाग ने दो और मामलों में पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई है.

Advertisement
X
जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी पर एफआईआर दर्ज की. (Photo: AI-generated)
जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी पर एफआईआर दर्ज की. (Photo: AI-generated)

लखनऊ में फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये की GST चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ताजा कार्रवाई में स्टेट जीएसटी विभाग की शिकायत पर विभूतिखंड और बिजनौर थाने में दो और एफआईआर दर्ज की गई हैं. इन मामलों में दोनों फर्मों पर कुल 45 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप है. 

इससे पहले तालकटोरा नाका थाने में भी एक केस दर्ज हुआ था. इस तरह फर्जी फर्मों के जरिए GST चोरी के मामलों की संख्या लखनऊ में अब 12 तक पहुंच गई है. यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर खुलासे का हिस्सा है, जिसमें फर्जी कंपनियों के नेटवर्क द्वारा करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी की बात सामने आई है.

'सन इंटरप्राइजेज' पर 20 करोड़ की चोरी का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

क्रिसमस पर थाईलैंड घूमने का मौका, IRCTC का धमाकेदार ऑफर 
woman crying
रेप, ब्लैकमेल और अबॉर्शन, लखनऊ में कपड़ा व्यापारी के बेटे पर लगे गंभीर आरोप 
आज़म-अखिलेश की बैठक से सपा में एकजुटता के संकेत (Photo: Santosh Sharma/ITG)
आजम खान ने किया सरप्राइज, अचानक अखिलेश से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए 
सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई (Photo: ITG)
मंगेतर ने मेहंदी लगे हाथों से देखा चेहरा तो बेहोश हो गई मां, दहाड़ मार रो पड़े पिता 
Attempted deer theft at Lucknow Zoo (Photo- ITG)
रस्सी और पेड़ की डाल के सहारे लखनऊ चिड़ियाघर में कूदे 5 युवक, फिर...  

बिजनौर थाने में दर्ज FIR के अनुसार, सन इंटरप्राइजेज नाम की फर्जी कंपनी पर लगभग 20 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है. स्टेट जीएसटी की टीम ने जांच में पाया कि फर्म ने झूठे बिलों और फर्जी लेनदेन के जरिए टेक्स चोरी की.

'एमएस एचके इम्पेक्स' पर 25 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप

इसी तरह लखनऊ के विभूतिखंड थाने में एमएस एचके इम्पेक्स नाम की दूसरी फर्जी फर्म के खिलाफ 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की GST चोरी का केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि फर्म ने गैर-मौजूद सप्लाई और फर्जी इनवॉइस दिखाकर भारी टैक्स हेराफेरी की.

Advertisement

लखनऊ में अब तक 12 FIR, चोरी का आंकड़ा 400 करोड़ पार

इससे पहले तालकटोरा नाका थाने में भी फर्जी फर्म पर केस दर्ज हुआ था. नई कार्रवाई के बाद फर्जी फर्मों से GST चोरी के मामलों की संख्या लखनऊ में 12 हो चुकी है. स्टेट जीएसटी विभाग का कहना है कि उनकी जांच में अब तक 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा का फर्जी लेनदेन सामने आया है और इसके जरिए 400 करोड़ से ज्यादा की GST चोरी की गई. सभी मामलों में एफआईआर स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा कराई गई है. विभाग अब इन फर्जी कंपनियों के नेटवर्क की पूरी चेन, मास्टरमाइंड और खातों की जांच कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement