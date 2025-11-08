यूपी में फर्जी फर्मों का खुलासा... लखनऊ और बिजनौर में GST चोरी की दो और FIR दर्ज

लखनऊ में फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये की GST चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ताजा कार्रवाई में स्टेट जीएसटी विभाग की शिकायत पर विभूतिखंड और बिजनौर थाने में दो और एफआईआर दर्ज की गई हैं. इन मामलों में दोनों फर्मों पर कुल 45 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप है.

इससे पहले तालकटोरा नाका थाने में भी एक केस दर्ज हुआ था. इस तरह फर्जी फर्मों के जरिए GST चोरी के मामलों की संख्या लखनऊ में अब 12 तक पहुंच गई है. यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर खुलासे का हिस्सा है, जिसमें फर्जी कंपनियों के नेटवर्क द्वारा करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी की बात सामने आई है.

'सन इंटरप्राइजेज' पर 20 करोड़ की चोरी का आरोप

बिजनौर थाने में दर्ज FIR के अनुसार, सन इंटरप्राइजेज नाम की फर्जी कंपनी पर लगभग 20 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप है. स्टेट जीएसटी की टीम ने जांच में पाया कि फर्म ने झूठे बिलों और फर्जी लेनदेन के जरिए टेक्स चोरी की.

'एमएस एचके इम्पेक्स' पर 25 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप

इसी तरह लखनऊ के विभूतिखंड थाने में एमएस एचके इम्पेक्स नाम की दूसरी फर्जी फर्म के खिलाफ 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की GST चोरी का केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि फर्म ने गैर-मौजूद सप्लाई और फर्जी इनवॉइस दिखाकर भारी टैक्स हेराफेरी की.

लखनऊ में अब तक 12 FIR, चोरी का आंकड़ा 400 करोड़ पार

इससे पहले तालकटोरा नाका थाने में भी फर्जी फर्म पर केस दर्ज हुआ था. नई कार्रवाई के बाद फर्जी फर्मों से GST चोरी के मामलों की संख्या लखनऊ में 12 हो चुकी है. स्टेट जीएसटी विभाग का कहना है कि उनकी जांच में अब तक 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा का फर्जी लेनदेन सामने आया है और इसके जरिए 400 करोड़ से ज्यादा की GST चोरी की गई. सभी मामलों में एफआईआर स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा कराई गई है. विभाग अब इन फर्जी कंपनियों के नेटवर्क की पूरी चेन, मास्टरमाइंड और खातों की जांच कर रहा है.

