लखनऊ के बार मैनेजर पर हमला, हमलावरों ने कार रोककर सिर पर पिस्टल से मारा

लखनऊ के विभूतिखण्ड थाना क्षेत्र में एक बार मैनेजर के ऊपर हमला कर दिया. जिससे बार मैनेजर घायल हो गए. बताया जाता है कि पीड़ित मोहम्मद हम्जा खान, द हाइप रूम बार में पब्लिक रिलेशन मैनेजर है. 13 अगस्त को अजीत पाण्डेय, प्रथम शर्मा और अन्य ने बार में डीजे कंसोल पर चढ़कर किया हंगामा था. विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी.
यहीं नहीं आरोपियों ने बार में कुर्सियां तोड़कर जमकर बवाल भी किया था. जिससे पूरे बार में अफरा-तफरी मच गई थी. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही थी.
पहले तोड़ा कार का शीशा, फिर पिस्टल से सिर पर किया हमला
आरोप है कि 29-30 अगस्त की रात करीब 11 बजे आरोपी दोबारा बार में पहुंचे और वॉशरूम के पास मैनेजजर मोहम्मद हम्जा खान को खींचकर धमकाया. वहीं, रात 12:40 बजे साइबर हाइट्स के पास पीड़ित की गाड़ी दोनों ने रोक ली. इसके बाद राज ने पिस्टल से गाड़ी का शीशा तोड़ा और फिर प्रथम शर्मा ने पिस्टल से सिर पर हमला कर दिया.
हमले में गंभीर रूप से घायल हम्जा खान बेहोश होकर गिर पड़े. जिसके बाद हमलावर उन्हें मरा समझकर मौके से फरार हो गए. सूचना पर पहुंची 112 पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को पहले डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, फिर केजीएमसी रेफर किया गया. फिलहाल सेहत में सुधार होने पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है.
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच
पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. हालांकि इस मामले में विभूति खंड थाना इंचार्ज सहित चौकी इंचार्ज को हटा भी दिया गया है और नए थाना अध्यक्ष की तैनाती भी कर दी गयी है.