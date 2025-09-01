scorecardresearch
 

गोरखपुर में पुलिस पर हमला, नशे में धुत युवक ने दरोगा को चाकू, सिपाही को लाठी से किया लहूलुहान

गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में रविवार शाम शराब के नशे में धुत युवक ने गश्त कर रहे दरोगा अनूप कुमार सरोज और सिपाही राजेश कुमार पर हमला कर दिया. आरोपी दुर्गेश पासवान ने पहले लाठी और फिर चाकू से वार किए, जिससे दोनों घायल हो गए. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिसवालों पर निकला गुस्सा. (Photo: Gajendra Tripathi/ITG)
गोरखपुर जिले के खोराबार थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम नशे में धुत युवक ने गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना में दरोगा और सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

घटना खोराबार गांव के घुठठ टोला की है. जानकारी के अनुसार आरोपी युवक दुर्गेश पासवान शराब के नशे में सड़क पर खड़ा होकर पड़ोसियों को गालियां दे रहा था. पड़ोसियों ने बताया कि उसका गुस्सा इस बात पर था कि कुछ दिन पहले उसके बेटे दीपू का सड़क किनारे पेशाब करने का वीडियो एक पड़ोसी ने बना लिया था. इसी रंजिश में वह लगातार धमकियां दे रहा था. 

रविवार शाम हाथ में डंडा लेकर वह मोहल्लेवालों को डराने और मारने की धमकी दे रहा था. इसी दौरान गश्त पर निकले खोराबार थाने के दरोगा अनूप कुमार सरोज और सिपाही राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और आरोपी को शांत कराने का प्रयास किया. लेकिन आरोपी उग्र हो गया और पहले लाठी से हमला कर दिया. इसके बाद उसने दरोगा अनूप कुमार सरोज के चेहरे और गले पर चाकू से वार कर दिया.

बीच-बचाव करने पहुंचे सिपाही राजेश को भी लाठी से पीटकर घायल कर दिया. हमले की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोराबार भेजा गया. वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया. पुलिस ने आरोपी दुर्गेश पासवान को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

