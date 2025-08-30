बहराइच में मगरमच्छ का हमला... 14 साल के बच्चे को पानी में खींच ले गया, खोजबीन के दौरान मिला शव मिला

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां कतर्नियाघाट वन्य प्रभाग के अंबा गांव में मगरमच्छ के हमले में 14 साल के बच्चे की मौत हो गई. यह घटना बीते दो हफ्तों में तीसरी बार है, जब किसी इंसान पर मगरमच्छ ने हमला किया हो, स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक अपनी मां के साथ हल्दी के खेत के पास चारा लेने गया था.

एजेंसी के अनुसार, गेरुआ नदी से अचानक एक मगरमच्छ बाहर आया और अनिल को पानी में खींच ले गया. ग्रामीणों ने शोर मचाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ बच्चे को गहराई में ले जाकर गायब हो गया. घटना के बाद वन विभाग की टीम ने मोटरबोट और गोताखोरों की मदद से खोज अभियान शुरू किया. शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे नदी में शव मिला, जिसे गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया. कतर्नियाघाट के डीएफओ सूरज ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

गौरतलब है कि 17 अगस्त को खैरिघाट इलाके में सात फीट लंबे मगरमच्छ ने पांच साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया था, जिसे उसकी मां ने लोहे की रॉड से वार कर बचाया था. अगले ही दिन मोतीपुर इलाके में नहर पार कर रहे 45 वर्षीय व्यक्ति को भी मगरमच्छ ने बुरी तरह घायल कर दिया था.

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाल की भारी बारिश के चलते नदियों, नहरों और तालाबों का जलस्तर काफी बढ़ गया है. इससे मगरमच्छ बस्तियों के करीब आ गए हैं और लगातार हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं. विभाग ने लोगों को जलाशयों और नदियों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी है. बहराइच में पहले भी भेड़िए, तेंदुए और हाथियों जैसे जंगली जानवरों के हमले दर्ज हो चुके हैं.

