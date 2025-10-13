scorecardresearch
 

नोएडा में TCS इंजीनियर अंकित चौहान हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद, 10 साल बाद मिला इंसाफ

नोएडा के सेक्टर-76 में 13 अप्रैल 2015 को TCS इंजीनियर अंकित चौहान की गोली मारकर हत्या के 10 साल बाद न्याय मिला है. नई दिल्ली की CBI विशेष अदालत ने शशांक जादौन और मनोज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने शशांक पर 70 हजार और मनोज पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

टीसीएस इंजीनियर हत्याकांड (ITG)
नोएडा के चर्चित अंकित चौहान मर्डर केस में आखिरकार 10 साल बाद न्याय मिल गया है. सोमवार को नई दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में दो आरोपियों शशांक जादौन और मनोज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने शशांक पर 70 हजार और मनोज पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

दरअसल, यह मामला 13 अप्रैल 2015 का है, जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की नोएडा सेक्टर-76 में फॉर्च्यूनर कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शुरुआती जांच में हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई थी. बाद में पीड़ित परिवार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी.

लखनऊ और उन्नाव से पकड़े गए आरोपी. (Photo: ITG)
सीबीआई ने 14 जून 2016 को केस दर्ज कर जांच शुरू की और 2017 में शशांक जादौन और मनोज कुमार को गिरफ्तार किया. एजेंसी ने हत्या, लूट की कोशिश, साजिश और सबूत मिटाने के आरोपों में 29 अगस्त 2017 को चार्जशीट दाखिल की थी.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में केस का ट्रायल गाजियाबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 20 सितंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराया और 13 अक्टूबर 2025 को सजा सुना दी. इस फैसले के बाद मृतक के परिवार ने कहा, न्याय में भले देरी हुई, लेकिन हमें भरोसा था कि सच सामने आएगा.

