ग्रेटर नोएडा: रेलवे फाटक पर फिसली बाइक, उठाने लगा युवक, तभी आ गई ट्रेन... खौफनाक वीडियो

ग्रेटर नोएडा में रेलवे फाटक पार करते समय दर्दनाक हादसा हो गया. बाइक सवार युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. ये हादसा दादरी थाना क्षेत्र के बोड़ाकी फाटक पर हुआ. मृतक युवक की पहचान दतावली गांव निवासी तुषार के रूप में हुई है. घटना का CCTV फुटेज सामने आया है.



दरअसल, रेलवे ट्रैक पर पहुंचते ही तुषार की बाइक फिसलकर गिर गई थी. बाइक उठाने के दौरान ट्रेन ने युवक को उड़ा दिया. ट्रेन ने पहले बाइक और फिर तुषार को टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

सूचना पर RPF और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. हादसा रविवार शाम का बताया जा रहा है, जब दादरी थाना क्षेत्र के बोड़ाकी फाटक पर ट्रेन ने युवक को कुचल दिया था.

आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में रविवार शाम को दतावली गांव निवासी तुषार के बोड़ाकी फाटक पार करते समय काल के गाल में समा गया. यह हृदय विदारक घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सामने आया है.

हादसा उस समय हुआ जब तुषार अपनी बाइक से रेलवे ट्रैक पार कर रहा था. ट्रैक पर पहुंचते ही अचानक उसकी बाइक फिसलकर गिर गई. तुषार खुद को बचाने की बजाय गिरे हुए दोपहिया वाहन को उठाने लगा. इसी बीच, तेज रफ्तार ट्रेन वहां आ पहुंची और उसने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर तुषार को अपनी चपेट में ले लिया.

ट्रेन की भीषण टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही आरपीएफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. चंद लम्हों की चूक ने एक हंसती-खेलती जिंदगी को बुझा दिया, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

