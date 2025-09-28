उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस और ओमनी वैन में जबरदस्त टक्कर, 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत, 10 घायल

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में खीरी थाना क्षेत्र के ओयल कस्बे के पास लखीमपुर से लखनऊ को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस और ओमनी वैन में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद ओमनी वैन में सवार 15 यात्रियों में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 यात्रियों की हालत गंभीर है. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है.



बताया जा रहा है कि खीरी थाना क्षेत्र में लखीमपुर से लखनऊ को जाने वाले स्टेट हाईवे पर एक तरफ की सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते एक ही सड़क पर वाहनों का आवागमन चल रहा था, तभी करीब 15 यात्रियों से भरी एक ओमनी वैन सीतापुर से लखीमपुर की ओर आ रही थी.



लखीमपुर से एक रोडवेज बस लखनऊ की ओर जा रही थी, तभी दोनों गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके चलते ओमनी वैन में सवार पांच यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 यात्रियों की हालत गंभीर है जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया, तीन लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया.



घटना की जानकारी मिलने के बाद लखीमपुर खीरी जिले की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और लखीमपुर खीरी जिले के एसपी संकल्प शर्मा भारी पुलिस बल के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने घायलों का हाल-चाल जाना और सभी के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर को निर्देश दिए.



DM ने क्या कहा?

लखीमपुर खीरी जिले की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि रविवार सुबह ओयल मोड़ पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा था. इस दौरान सड़क संकरी हो गई थी और टू-वे ट्रैफिक उसी पर चल रहा था. इसी बीच लखीमपुर से लखनऊ जा रही रोडवेज बस और सीतापुर से आ रही ओमनी वैन की आमने-सामने टक्कर हो गई.

डीएम ने बताया कि रोडवेज बस के यात्रियों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन ओमनी वैन में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक दो साल का बच्चा भी शामिल है. घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद छह लोगों को लखनऊ रेफर किया गया. वर्तमान में तीन घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

---- समाप्त ----