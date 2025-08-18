कौशांबी में सर्राफा व्यापारी से दिनदहाड़े लूट, आभूषण से भरा बैग लूटकर फरार हुए बदमाश

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे से मारकर सर्राफा व्यापारी से लाखों रुपए के जेवरात लूट लिया. वहीं, कंधे पर गोली लगने से व्यापारी घायल हो गया. जिसके बाद बाइक सवार बदमाशों ने जेवराज से भरा बैग लूट कर मौके से फरार हो गए. हालांकि, लूटकर भागते समय बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए. लूट की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई. फिलहाल घायल व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है.

घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के कोर्रो गांव के पास स्थित ससुर खदेरी नदी पुल के पास का है. बताया जा रहा है कि सर्राफा व्यापारी दीपक वर्मा रोजाना की तरह रविवार सुबह घर से जेवरात से भरा बैग लेकर दुकान जा रहे थे, तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने व्यापारी से बैग लूटने की कोशिश की. हालांकि, जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने अवैध तमंचे से फायरिंग कर दिया.

जिससे एक गोली व्यापारी के कंधे पर लगी. वहीं, घटना को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए. भागते हुए बदमाश रोड पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गए. सूचना लगते ही एएसपी राजेश कुमार सिंह और सीओ मंझनपुर शिवांक सिंह अस्पताल पहुंचे व घायल व्यापारी से पूछताछ की.

व्यापारी के मुताबिक बैग में करीब पांच लाख के गहने थे. फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. एसपी का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सदर डीएसपी शिवांक सिंह ने बताया कि मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के ससुर खदेरी नदी के पास एक सर्राफा व्यापारी दीपक वर्मा से लूटपाट का मामला सामने आया है. बदमाशों की तलाश की जा रही है.

