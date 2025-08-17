मेरठ: लूट की वारदात में शामिल चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल

मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में सात अगस्त को हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जबकि तीन अन्य आरोपियों समेत एक बालअपचारी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इनके कब्जे से लूट का सामान, नकदी और घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किए हैं.

दरअसल, घटना 7 अगस्त की है, जब अरुण कुमार और उनके साथी दीपक को अज्ञात बदमाशों ने रोककर दीपक का बैग लूट लिया था. बैग में ₹82 हजार और दो मोबाइल फोन थे. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की. 16 अगस्त की रात पुलिस हाईवे किनानगर के पास चेकिंग कर रही थी.

इसी दौरान बाइक सवार चार संदिग्धों को रोका गया. पुलिस को देखकर बदमाशों ने भागने की कोशिश की और फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी प्रिंस (19) को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके पर गिरफ्तार कर लिया. अन्य तीन अभियुक्त अभिषेक उर्फ अभी, आकाश और 15 वर्षीय बालअपचारी को भी पकड़ लिया गया. घायल बदमाश को सीएचसी भावनपुर में प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एसपी देहात राकेश कुमार ने बताया कि आरोपियों के पास से लूटा हुआ एक मोबाइल, ₹14 हजार नकदी, बैग, अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की काली स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है. पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया कि वे सुनसान जगहों पर राहगीरों को निशाना बनाकर लूटपाट करते थे. पुलिस अब गिरोह की अन्य वारदातों और नेटवर्क की जांच कर रही है.

