कौशांबी: दो बाइक पर पांच बदमाश, पुलिस ने रोका तो शुरू हो गई फायरिंग

यूपी के कौशांबी जिले में राहगीरों से लूटपाट करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. सराय अकील थाना क्षेत्र में तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया. घायल बदमाश को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार बदमाश रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और सुनसान इलाकों में चलते राहगीरों को निशाना बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे.
तड़के सुबह हुई मुठभेड़
यह मुठभेड़ सोमवार सुबह करीब भोर के समय सराय अकील थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई. पुलिस को सूचना मिली थी कि मनौरी पुल की ओर से तीन मोटरसाइकिलों पर सवार पांच संदिग्ध युवक चायल कस्बे की तरफ जा रहे हैं और चेकिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पिपरी थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम सक्रिय हो गई. पुलिस टीमों ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने रफ्तार बढ़ाकर भागने का प्रयास किया. पुलिस ने पीछा करते हुए गुगुवा का बाग इलाके के पास घेराबंदी कर दी.
फायरिंग के बाद घायल हुआ बदमाश
पुलिस घेराबंदी के दौरान चार बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया गया, जबकि एक बदमाश भागने में सफल हो गया. भागते समय बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश अंकित पासी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. घायल बदमाश को मौके से हिरासत में लेकर तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस का कहना है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है.
कई लूट की घटनाओं में शामिल थे बदमाश
पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने कबूल किया है कि वे जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे. 16 दिसंबर को थाना चरवा क्षेत्र निवासी शिवप्रयाग ने पुलिस को शिकायत दी थी कि सुबह के समय गार्डन के पास दोपहिया वाहन सवार बदमाशों ने उनसे पांच हजार रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया था. इसी दिन थाना पिपरी क्षेत्र में भी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर लूट की घटनाएं सामने आई थीं. इन वारदातों के बाद पुलिस पर बदमाशों की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया था.
एसपी के निर्देश पर बनाई गई थीं टीमें
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया था. इन टीमों ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, सर्विलांस की मदद ली. पुलिस को बदमाशों की मूवमेंट की सटीक जानकारी मिली, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई.
गिरफ्तार बदमाशों की पहचान
पुलिस ने जिन पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान इस प्रकार की गई है :
- सचिन, निवासी रतगहां, कौशांबी
- सोनू उर्फ अभिषेक कुमार, निवासी प्रयागराज
- सुजल उर्फ श्रेयजल भारतीया, निवासी प्रयागराज
- अंकित पासी, निवासी प्रयागराज (मुठभेड़ में घायल)
- बाबू राइडर, निवासी प्रयागराज
पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और अलग-अलग इलाकों में रेकी कर वारदातों को अंजाम देता था. गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने तीन मोटरसाइकिलें, दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, 11 मोबाइल फोन और 5200 रुपये नगद बरामद किए हैं. बरामद मोबाइल फोन लूट की घटनाओं से जुड़े बताए जा रहे हैं. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इन बदमाशों का किसी अन्य गिरोह से संपर्क तो नहीं था और क्या इन्होंने आसपास के जिलों में भी वारदातें की हैं.
पुलिस अधिकारियों का बयान
इस पूरे मामले पर सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस की सतर्कता और टीमवर्क के चलते बड़ी वारदात होने से पहले ही बदमाशों को पकड़ लिया गया. उन्होंने कहा कि बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग किए जाने के बाद मजबूरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी है और कहा है कि जिले में अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.