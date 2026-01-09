जन्मदिन का सेलिब्रेशन बना खौफनाक, दबंगों ने होटल में घुसकर बर्थडे बॉय को पीटा, सामने आया वीडियो

उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले से होटल में दबंगई व मारपीट का सीसीटीवी फुटेज समाने आया है. यहां होटल मे मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दर्जनों की संख्या में पहुंचे दबंग बर्थडे पार्टी करने आए युवक की होटल के भीतर घुसकर बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दबंगों की तलाश में जुट गई है. बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो कोखराज थाना क्षेत्र के पंचम होटल का है.

मूरतगंज संदीपनघाट थाना के रहने वाले होटल के मालिक विकास कश्यप ने पुलिस को लिखित शिकायत करते हुए बताया कि 08 जनवरी को शाम 9.30 pm बजे होटल में कृष्णा केशरवानी पुत्र डब्लू केसरवानी मूरतगंज के रहने वाले अपने साथियों के साथ बर्थ डे पार्टी मनाने आया था. वह बर्थ डे मना कर जा ही रहा था तभी कोखराज थाना के भरवारी के अज्ञात लड़के आये और कृष्णा केसरवानी के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगे. कृष्णा केसरवानी को चोटें आयी और लोगो की भीड़ इक‌ट्ठा होते हुये देखकर आरोपी मौके से भाग गये. और जाते समय जान से मारने की धमकी दी. कोकराज पुलिस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दबंग युवकों की तलाश में जुट गई है.

वीडियो के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.लेकिन पुलिस ने वायरल फुटेज को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एसपी राजेश कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो में लड़कों की पहचान की जा रही है और मारपीट मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है . जल्द सभी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी.



