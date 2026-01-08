scorecardresearch
 
'तेरी मां अब वापस नहीं आएगी...', बेटे से बोला 6 माह से लापता महिला का प्रेमी, फिर खेत में मिला कंकाल

कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में छह महीने से लापता महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. महिला की हत्या कर शव खेत में गाड़ दिया गया था. बेटे की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो महिला के प्रेमी ने अपराध कबूल कर लिया. उसकी निशानदेही पर खेत से महिला का कंकाल बरामद किया गया है.

6 माह से लापता महिला का कातिल निकला प्रेमी (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सजेती थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. टिकवांपुर गांव में छह महीने से लापता एक महिला की हत्या कर उसका शव खेत में गाड़ दिए जाने का खुलासा हुआ है. पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ के दौरान हत्या की बात कबूल कर ली. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने खेत की खुदाई कर महिला का कंकाल बरामद किया है.

पति की मौत के बाद रहती थी प्रेमी के साथ

पुलिस के अनुसार, महिला के पति की करीब तीन साल पहले मौत हो चुकी थी. इसके बाद वह अपने सात बच्चों को छोड़कर गांव के ही एक व्यक्ति के साथ रहने लगी थी. महिला के कुछ बच्चों की शादी हो चुकी है, जबकि बाकी परिजन गांव में ही रहते थे. पति की मौत के बाद महिला का अपने प्रेमी के साथ रहना गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था.

शादी में नहीं पहुंची तो हुआ शक

बताया गया है कि बीते अप्रैल माह में महिला अपने साथी के साथ काम के सिलसिले में इटावा गई थी. वहां से लौटने के बाद दोनों गांव से बाहर नलकूप के पास रहने लगे. इसी दौरान 29 नवंबर को गांव में एक शादी समारोह था, जिसमें महिला शामिल नहीं हुई. जब काफी समय तक वह घर नहीं लौटी तो उसके बेटे को शक हुआ.

'तेरी मां अब वापस नहीं आएगी'

बेटे ने पहले खुद महिला की तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद उसने मां के साथ रह रहे व्यक्ति से पूछताछ की. आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि- तेरी मां अब वापस नहीं आएगी. इस जवाब के बाद बेटे को अनहोनी की आशंका हुई और उसने सजेती थाने में मां की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

मारकर गाड़ दिया था खेत में 

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और महिला के प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और उसने महिला की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद उसने शव को गांव के पास एक खेत में गाड़ दिया था.

पुलिस ने देर रात आरोपी की निशानदेही पर खेत की खुदाई करवाई, जहां से महिला का कंकाल बरामद किया गया. सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. कंकाल को पोस्टमार्टम और पहचान की औपचारिक प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है.
 

    Advertisement