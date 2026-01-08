scorecardresearch
 
कानपुर गैंगरेप में पत्रकार गिरफ्तार, दारोगा फरार...स्कॉर्पियो में नाबालिग से किया था बलात्कार, जांच में लगी 4 टीमें

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप एक चौकी प्रभारी दारोगा पर लगने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आरोपी दरोगा को निलंबित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं.

कानपुर गैंगरेप में दारोगा फरार, कार में नाबालिग से किया था बलात्कार (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सचेंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि इस जघन्य वारदात में पुलिस विभाग से जुड़े एक अधिकारी की संलिप्तता के आरोप लगे हैं.

दरोगा पर गंभीर आरोप

मामले में भीमसेन चौकी प्रभारी दरोगा अमित मौर्या पर गंभीर आरोप हैं. आरोप है कि उन्होंने शिवबरन नामक एक कथित पत्रकार के साथ मिलकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में करीब दो घंटे तक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है कि आरोपी दरोगा ने अपने ही कार्यक्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

घर से दवा लेने निकली महिला को कुत्तों ने काटा

जांच में जुटी चार विशेष टीमें

घटना के उजागर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में लापरवाही और संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर सचेंडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया है. उन पर आरोप है कि पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद शुरुआत में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया.

पत्रकार गिरफ्तार, दरोगा फरार

इधर, दरोगा अमित मौर्या को भी निलंबित कर दिया गया है, हालांकि वह घटना के बाद से फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने चार विशेष टीमों का गठन किया है, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. वहीं, घटना में शामिल दूसरे आरोपी और कथित पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

स्कॉर्पियो गाड़ी में खींच ले गए थे आरोपी

पीड़िता के अनुसार, रविवार रात करीब 10 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. तभी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार दो युवक उसे जबरन पकड़कर गाड़ी में बैठा ले गए. आरोपी उसे सचेंडी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां कार के अंदर करीब दो घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया. पीड़िता ने चीख-पुकार की, लेकिन गाड़ी के शीशे बंद होने के कारण आवाज बाहर नहीं जा सकी.

आधी रात फेंक गए घर के पास 

वारदात के बाद आरोपी उसे देर रात घर के पास छोड़कर फरार हो गए. किसी तरह घर पहुंचकर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई. इसके बाद पीड़िता के भाई ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी. सोमवार को मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने के बाद अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई.

दरोगा की धड़पकड़ की कोशिश

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि नाबालिग से जुड़े इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
