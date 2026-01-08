कानपुर गैंगरेप: जिस गाड़ी पर लिखा था पुलिस, उसी ब्लैक स्कॉर्पियो में 2 घंटे तक हैवानियत, यूट्यूबर गिरफ्तार, दारोगा फरार

कानपुर में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. शुरुआती जांच में हुए खुलासे ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है क्योंकि जिसे कानून का रक्षक माना जाता है वही दारोगा इस मामले में हैवान निकला है.

आरोप है कि भीमसेन चौकी प्रभारी दरोगा अमित मौर्या ने अपने ही कार्यक्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दो घंटे तक अपनी काली रंग की स्कॉर्पियो कार में गैंगरेप किया. इस जघन्य वारदात में उसके साथ एक यूट्यूब पत्रकार शिवबरन के शामिल होने का भी आरोप है. जिस स्कॉर्पियो में इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है वो आरोपी दारोगा अमित मौर्या का ही है और उस पर पुलिस भी लिखा हुआ है.

पुलिस लिखे गाड़ी में दो घंटे तक दरिंदगी

मामला सामने आते ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. बताया जा रहा है कि पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद दक्षिणी थाना स्तर पर न तो समय पर एफआईआर दर्ज की गया और न ही पॉक्सो एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई की गई. इस गंभीर लापरवाही और संदिग्ध भूमिका के कारण अब सचेंडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है.

वहीं मुख्य आरोपी दारोगा अमित मौर्या को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. हालांकि, वारदात के बाद से वह फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने चार विशेष टीमों का गठन किया है, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

घटना में शामिल दूसरे आरोपी और यूट्यूब पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. पुलिस ने आरोपी दारोगा की स्कॉर्पियो कार को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है और क्राइम सीन को रीक्रिएट कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

दारोगा को पकड़ने के लिए चार टीमों का गठन

इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि नाबालिग से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला अत्यंत संवेदनशील है और पीड़िता की पहचान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जांच तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही है. पीड़िता के भाई का बयान भी दर्ज किया गया है.



