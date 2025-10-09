scorecardresearch
 

कानपुर ब्लास्ट: 'आज भी उस मंजर से कांप उठते हैं', चश्मदीद जान्हवी ने बताई आंखों देखी कहानी

कानपुर के मेस्टन रोड पर स्कूटी में हुए भीषण विस्फोट की दहशत अब भी लोगों के जेहन में है. इस हादसे में घायल दो बहनें जान्हवी और नेहा सोनकर अब भी मानसिक और शारीरिक रूप से दर्द झेल रही हैं. जान्हवी ने बताया कि विस्फोट के बाद उनके कान के नीचे जलन, हाथ-पैर पर घाव और सुनाई देना बंद हो गया था. परिवार प्रशासन से अपील कर रहा है कि दोषियों का पता लगाकर उन्हें कार्रवाई की जाए.

जान्हवी ने बताया धमाके के बाद कैसा था मंजर (Photo: Screengrab)
कानपुर के मेस्टन रोड पर बुधवार की शाम 7:20 बजे हुए स्कूटी विस्फोट की गूंज और दहशत अब भी लोगों के दिलों में डर पैसा कर रहा है. इस हादसे में आठ लोग घायल हुए थे, जिनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. इन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया और बाद में लखनऊ रेफर कर दिया गया लेकिन प्रशासन की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा भयावह यह घटना उन चश्मदीदों की आंखों और दिल में दर्ज है, जो मौके पर मौजूद थे.

जान्हवी सोनकर ने बताया कैसा था वहां का मंजर

20 साल की जान्हवी सोनकर और उनकी बहन नेहा सोनकर उस समय हादसे वाली दुकान के बगल वाली दुकान में कपड़े खरीद रही थीं. अचानक हुए विस्फोट ने दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया. जान्हवी की मां अंजू सोनकर आज भी उस पल को याद कर सिहर उठती हैं. उनका कहना है, 'भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटियां जिंदा हैं, वरना यह हादसा उनकी जान ले सकता था.'

कानपुर में स्कूटी ब्लास्ट के बाद लोगों में दहशत फैल गई (Photo: PTI)
Kanpur: Police personnel and forensic experts investigate the spot after an explosion in Mishri Bazar area (PTI Photo
woman asking for help
'हाथ-पैर जले, आंखों के आगे छाया अंधेरा'

जान्हवी खुद इस हादसे को याद करते हुए बताती हैं, विस्फोट इतना तेज था कि कुछ पल के लिए सुनाई देना बंद हो गया था, चारों तरफ धुआं और अंधेरा छा गया था. हमारे हाथ-पैर जल गए, कान के नीचे चोट और जलन के निशान हैं, बाल भी झुलस गए. हम इतने घबराए हुए थे कि लगभग चार हजार रुपए के खरीदे हुए कपड़े वहीं दुकान पर छोड़कर भाग निकले.'

नेहा सोनकर को भी गंभीर चोटें आईं, हालांकि हादसे के तुरंत बाद उनके पति ससुराल से उन्हें लेने आ गए और वह वहीं चली गईं. जान्हवी इस समय ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं और अपनी मां के साथ घर पर हैं लेकिन उनके शरीर और मन पर हादसे के निशान अब भी साफ झलकते हैं.

पीड़ितों ने सरकार से की कार्रवाई की मांग

जान्हवी की मां अंजू ने प्रशासन से अपील की है कि 'सरकार और पुलिस को यह पता लगाना चाहिए कि आखिर यह विस्फोट किसने और क्यों किया, क्योंकि अगर थोड़ी सी देर और होती तो मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी.' स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन चाहे सिर्फ आठ घायलों की सूची जारी करे, लेकिन हकीकत यह है कि कई अन्य लोग भी विस्फोट की चपेट में आए और अब भी दहशत में जी रहे हैं. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

 

