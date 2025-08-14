UP: कैराना में बच्चों के विवाद पर खुलेआम हुई फायरिंग, चार आरोपी गिरफ्तार, वीडियो वायरल

शामली जिले के कैराना नगर के मोहल्ला रेतावाले में बुधवार रात करीब 9 बजे बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के लोगों ने खुलेआम हथियार से फायरिंग शुरू कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

सूचना पर सीओ कैराना श्याम सिंह और कोतवाली प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मौके से घटना में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिया. पीड़िता नवाब की पत्नी रिजवाना की तहरीर पर पुलिस ने शोएब, फरमान और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

बच्चों के विवाद में दो पक्षों में मारपीट

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि बच्चों के बीच खेलते समय किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद फुरकान नामक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया. बच्चा घर पहुंचा और परिवार को घटना बताई. इसके बाद दोनों पक्ष इकट्ठा हो गए और कहासुनी मारपीट में बदल गई.

फायरिंग से मोहल्ले में दहशत का माहौल

आरोप है कि एक पक्ष के चार लोगों ने रिजवाना के घर के बाहर देसी तमंचे से फायरिंग की और धारदार हथियार से हमला किया. फायरिंग से मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

---- समाप्त ----