scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झांसी में महिला ऑटो चालक की हत्या का खुलासा, प्रेमी ही निकला कातिल

झांसी में महिला ऑटो चालक की मौत का राज़ खुल गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की गोली मारकर हत्या की गई थी. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके बेटे और साले को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. आरोपी ने प्रेम में धोखा महसूस करने पर हत्या की बात कबूली है.

Advertisement
X
महिला की हत्या का खुला राज (Photo: Representational )
महिला की हत्या का खुला राज (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के झांसी में महिला ऑटो रिक्शा चालक की मौत का मामला अब सनसनीखेज हत्या में बदल गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिला की मौत सड़क हादसे से नहीं, बल्कि गोली मारकर की गई थी, पुलिस ने मामले में महिला के प्रेमी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके बेटे और साले को पहले ही जेल भेजा जा चुका है.

ऑटो चालक की हत्या का खुलासा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतका की पहचान 35 साल की अनिता चौधरी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात करीब 2:30 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक महिला ऑटो चालक का वाहन पलट गया है और चालक की दबकर मौत हो गई है. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. शुरुआत में मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

accused of killing Jhansi first female auto driver was arrested
'प्यार में धोखा मिलने पर मार डाला', झांसी में महिला ऑटो चालक केस में आरोपी का हाफ एनकाउंटर
Man whose son killed himself
एक के बाद दूसरे बेटे को भी खा गया जुआ और कर्ज...जान देने वाले युवक के पिता का दर्द
auto driver Anita Chaudhary in Jhansi (Photo - ITG)
ऑटोवाली की मर्डर मिस्ट्री: झांसी के अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी अब भी फरार
Jhansi first female auto driver killed
सड़क, साजिश और खून... झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर के कत्ल की इनसाइड स्टोरी
झांसी में बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेंगे जेवर!

हालांकि, शनिवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे केस की दिशा बदल दी. रिपोर्ट में सामने आया कि अनिता की मौत गोली लगने से हुई थी. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी. मृतका के पति ने पहले ही तीन लोगों के खिलाफ हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी थी.

Advertisement

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदली जांच की दिशा

जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान मुकेश झा (37), उसके बेटे शिवम (18) और उसके साले मनोज (35) के रूप में की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबी जीटीएस मूर्ति के मुताबिक, मुख्य आरोपी मुकेश झा का अनिता से पिछले 6–7 सालों से संपर्क था और हाल के दिनों में दोनों के बीच विवाद चल रहा था.

सोमवार शाम को पुलिस ने शिवम और मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं, मुख्य आरोपी मुकेश झा फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. शुक्रवार रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुकेश भागने की फिराक में है.

पुलिस टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement