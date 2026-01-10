झांसी में महिला ऑटो चालक की हत्या का खुलासा, प्रेमी ही निकला कातिल

उत्तर प्रदेश के झांसी में महिला ऑटो रिक्शा चालक की मौत का मामला अब सनसनीखेज हत्या में बदल गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिला की मौत सड़क हादसे से नहीं, बल्कि गोली मारकर की गई थी, पुलिस ने मामले में महिला के प्रेमी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके बेटे और साले को पहले ही जेल भेजा जा चुका है.

ऑटो चालक की हत्या का खुलासा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतका की पहचान 35 साल की अनिता चौधरी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात करीब 2:30 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक महिला ऑटो चालक का वाहन पलट गया है और चालक की दबकर मौत हो गई है. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. शुरुआत में मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा था.

हालांकि, शनिवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे केस की दिशा बदल दी. रिपोर्ट में सामने आया कि अनिता की मौत गोली लगने से हुई थी. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी. मृतका के पति ने पहले ही तीन लोगों के खिलाफ हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदली जांच की दिशा

जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान मुकेश झा (37), उसके बेटे शिवम (18) और उसके साले मनोज (35) के रूप में की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबी जीटीएस मूर्ति के मुताबिक, मुख्य आरोपी मुकेश झा का अनिता से पिछले 6–7 सालों से संपर्क था और हाल के दिनों में दोनों के बीच विवाद चल रहा था.

सोमवार शाम को पुलिस ने शिवम और मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं, मुख्य आरोपी मुकेश झा फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. शुक्रवार रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुकेश भागने की फिराक में है.

पुलिस टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया.

