वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए यूपी के 2 युवक लैंडस्लाइड का शिकार, एक की मौत-दूसरा लापता, परिवार में कोहराम

जम्मू में माता वैष्णो देवी धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. राहत-बचाव कार्य जारी है. यूपी के दो युवक भी इस हादसे का शिकार बने हैं. इसमें एक युवक आगरा का है जबकि, दूसरा मुजफ्फरनगर का है.

जम्मू लैंडस्लाइड हादसे का शिकार शिव बंसल (बाएं) और कार्तिक (दाएं)- (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के दो युवक जम्मू लैंडस्लाइड हादसे का शिकार हो गए. इसमें आगरा के 21 वर्षीय शिव बंसल और मुजफ्फरनगर का एक युवक कार्तिक शामिल है. ये लोग परिवार और दोस्तों के साथ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे. मगर लैंडस्लाइड के बाद लापता हो गए. जैसे ही इसकी सूचना घरवालों को मिली परिवार में मातम पसर गया. 

जानकारी के अनुसार, आगरा के खेरागढ़ से पांच युवकों का ग्रुप 23 अगस्त को वैष्णो देवी की यात्रा पर निकला था. मंगलवार को कटरा के पास अन्य मंदिरों में दर्शन करने के लिए टैक्सी से जा रहे थे. तभी किशनपुर-डोमेल रोड पर गरनई लोटा के पास पहाड़ से मलबा गिरने लगा. रास्ता अवरुद्ध होने पर युवक टैक्सी से उतर गए. इस बीच अचानक पानी का तेज बहाव आ गया और शिव बंसल उसमें बह गया. 

यह भी पढ़ें: Rain-Flood Videos: कुल्लू-मनाली से डोडा और कटरा तक... बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से पहाड़ी इलाकों में बुरा हाल

हादसे की जानकारी होने के बाद परिवार की सांसें आधार में लटक गई हैं. वे किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं. सभी ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरीके से शिव और उसके साथ गए लड़के सकुशल लौट आएं. 

उधर, घटना के बाद जम्मू के स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. तेज बारिश और बहाव की वजह से बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं. आगरा निवासी पीड़ित के परिजन जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं. 

मुजफ्फरनगर का परिवार भी हुआ हादसे का शिकार

जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में मुजफ्फरनगर जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित रामलीला टिल्ला निवासी परिवार भी फंस गया. दरअसल, मिंटू कश्यप अपनी पत्नी, बेटी, बेटे कार्तिक और अपने साले की बेटी के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हुए थे. मगर बीते दिन लैंडस्लाइड हादसे का शिकार हो गए.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड की वजह से 13 लोगों की मौत, कई घायल  

मिंटू कश्यप के भाई बाबूराम का कहना है कि अस्पताल से उनके भाई मिंटू का फोन आया था, जिन्होंने जानकारी दी कि लैंडस्लाइड की घटना में बेटे कार्तिक की मौत हो गई है. वहीं, परिवार के चार लोग भी घायल हुए हैं. उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है. इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. 

सूचना मिलने के बाद बीती शाम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल उनके घर पहुंचे. उन्होंने दुख प्रकट करते हुए मदद का भरोसा दिलाया. अन्य नेता गण भी पीड़ित के घर पहुंच रहे हैं. 

जम्मू लैंडस्लाइड में 30 से ज्यादा मौतें 

आपको बता दें कि जम्मू में कटरा स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई. साथ ही इस हादसे में 23 लोग घायल हुए हैं. कई जगहों पर लैंडस्लाइड/भूस्खलन के बाद मलबा जमा होने और पत्थर गिरने से जम्मू-कटरा राजमार्ग बंद करना पड़ा है. उधर, नॉर्दर्न रेलवे ने भी बुधवार को 22 ट्रेनें रद्द कर दीं.  

