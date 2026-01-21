scorecardresearch
 
कानपुर: कमरे में पत्नी को तीन मर्दों के साथ देखकर भड़का पति, बनाने लगा वीडियो, फिर...

उत्तर प्रदेश के कानपुर में शादी के चार महीने बाद युवक सचिन सिंह ने अपनी पत्नी श्वेता सिंह को गला दबाकर मार डाला. उसने पत्नी को संदिग्ध स्थिति में तीन पुरुषों के साथ पाया. घटना के बाद सचिन ने शव को कंबल में लपेटकर थाने में आत्मसमर्पण किया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और जांच शुरू की. शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.

दोनों ने चार महीने पहले शादी की थी. (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी श्वेता सिंह को शादी के चार महीने बाद गला दबाकर मार डाला. आरोप है कि उसने पत्नी को तीन पुरुषों के साथ संदिग्ध स्थिति में पाया. घटना के बाद आरोपी सचिन सिंह ने शव को कंबल में लपेटकर अगले दिन नजदीकी थाने में आत्मसमर्पण किया.

शादी और संदिग्ध रिश्ते
सचिन और श्वेता शादी के बाद एक महीने से रेंटेड कमरे में रह रहे थे. दोनों ने परिवार की मर्जी के बिना कोर्ट में शादी कराई थी. सचिन ने पुलिस को बताया कि पत्नी का व्यवहार संदिग्ध हो गया था और दो इंजीनियरिंग छात्रों के साथ उसने संबंध बना लिए थे.

सचिन ने क्या बताया?
सचिन ने बताया कि दो दिन पहले उसने पत्नी को गांव जाने की सूचना दी थी. लेकिन शुक्रवार की रात अचानक लौटने पर उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर दो पुरुषों के साथ पाया. उन्होंने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसके बाद पत्नी ने पुरुषों को सचिन पर हमला करने के लिए उकसाया. पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले गई.

पत्नी ने कहा मुझे मार दो
थाने में सचिन ने बताया कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और बाद में हल करना चाहता था. घर लौटने पर पत्नी ने दो पुरुषों की रिहाई के लिए दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर उसने नहीं मानी तो वह उनसे रहने चली जाएगी. कथित बहस के दौरान उसने कहा कि "तुम मुझे मार दो", जिस पर गुस्से में सचिन ने अपनी पत्नी को गला दबाकर मार दिया.

सचिन ने शव को कंबल में लपेटकर कमरे में छोड़ दिया. अगले दिन पुलिस थाने जाकर उसने अपराध कबूल किया. पुलिस ने कमरे का निरीक्षण किया और शव बरामद किया. आरोपी को हिरासत में लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. शव का प्रारंभिक परीक्षण किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा.

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
इस बीच पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं. आलोचना यह भी की जा रही है कि यदि आरोपी को पहले रिहा न किया जाता तो हत्या को रोका जा सकता था.

