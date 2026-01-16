scorecardresearch
 
पति कमरे के बाहर, पत्नी का ब्वायफ्रेंड बिस्तर के नीचे... झांसी में होटल के रूम नंबर 103 में खूब हुआ हंगामा   

झांसी के एक होटल में रूम नंबर 103 में पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ा. पत्नी ने कहा कि वह दो साल से पति के साथ नहीं रह रही है और तलाक लेने को तैयार है. घटना के बाद होटल में हंगामा हुआ. पति ने पुलिस को बुलाया, प्रेमी बेड के नीचे छिपा था. पुलिस ने पति, पत्नी और प्रेमी को थाने ले जाकर कानूनी कार्रवाई की.

झांसी के एक होटल में पति-पत्नह और वो को लेकर खूब हंगामा हुआ (Photo: Screengrab)
झांसी के नवाबाद इलाके में  उस वक्त हंगामे में बदल गया, जब एक पति ने अपनी पत्नी को उसके कथित प्रेमी के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया. बस स्टैंड के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में जो हुआ, उसने कुछ ही देर में होटल को तमाशबीनों से भर दिया.

बताया जा रहा है कि पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में कमरा लेकर रुकी हुई थी. उधर, काफी समय से पत्नी की गतिविधियों पर नजर रख रहे पति को जब इसकी भनक लगी, तो वह सीधे होटल जा पहुंचा. हालात बिगड़ते देख उसने पुलिस को सूचना दी और फिर होटल के भीतर दाखिल हो गया. कमरे का दरवाजा खुलते ही हड़कंप मच गया. पत्नी और उसका प्रेमी घबरा गए. इसी बीच प्रेमी खुद को बचाने के लिए बेड के नीचे जा छिपा, लेकिन तलाशी के दौरान वह पकड़ा गया. इसके बाद होटल में हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया. पत्नी गुस्से में पति पर बरस पड़ी और साफ कह दिया कि वह पिछले दो साल से उसके साथ नहीं रह रही है. महिला ने मौके पर ही कहा, मेरे लिए यह आदमी मर चुका है. मैं इसी के साथ रहूंगी और तलाक देने को तैयार हूं. कमरे के बाहर शोर सुनकर होटल स्टाफ और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए. काफी देर तक हंगामा चलता रहा.

पुराने रिश्ते में नया विवाद

बेड के नीचे छिप गया महिला का बॉयफ्रेंड. (Photo: Representational)
Youth from Jhansi had love marriage with Rajasthan girl. (Photo: ITG)
मंदिर में चोरी के बाद चोर ने जोड़े हाथ. (Photo: Screengrab)
ट्रैक्टर ड्राइवर की संदिग्ध मौत के बाद बवाल. (Photo: Representational )
मुआवजे का पैसा लेकर प्रेमी संग भागी पत्नी. (Photo: Screengrab)
यह पूरा मामला 11 जनवरी का बताया जा रहा है. पति ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी तीन साल पहले झांसी के आरा मशीन इलाके की रहने वाली युवती से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए. साल 2023 में पत्नी ने उस पर केस दर्ज कराया था, हालांकि बाद में कोर्ट के जरिए समझौता हो गया. समझौते के बाद पति पत्नी के मामा के घर सीपरी बाजार में रहने लगा. करीब एक महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद रिश्ते फिर बिगड़ गए. पति का कहना है कि पिछले डेढ़ साल से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. पति के मुताबिक, उसकी पत्नी एक स्कूल में नौकरी करती है और उसी दौरान उसका एक युवक से प्रेम संबंध हो गया. वह उसी युवक के साथ आती-जाती थी. कई बार समझाने के बाद भी पत्नी नहीं मानी.

पीछा, होटल और पुलिस कॉल

11 जनवरी को पति को जानकारी मिली कि पत्नी उसी युवक के साथ शहर में घूम रही है. शक गहराया तो उसने पीछा किया. कुछ देर बाद दोनों बस स्टैंड के पास स्थित कर्मा गेस्ट हाउस में दाखिल हो गए. पति भी पीछे-पीछे वहां पहुंच गया. होटल के कमरे नंबर 103 में दोनों को देखकर पति के होश उड़ गए. पत्नी ने साफ कह दिया कि वह अब प्रेमी के साथ ही रहेगी. इसके बाद पति ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुला लिया. पति का आरोप है कि पुलिस के सामने पत्नी ने कहा कि वह अपनी मर्जी से होटल आई है और किसी के साथ भी रहने के लिए स्वतंत्र है. पति का कहना है कि पुलिस ने दोनों को समझाकर वहां से भेज दिया, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

तलाक और पैसों की मांग का आरोप

पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी तलाक की बात तो करती है, लेकिन इसके बदले दस लाख रुपये की मांग कर रही है. उसका कहना है कि लगातार उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. इसी को लेकर उसने थाने में तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है.इस पूरे मामले में जब नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई है. मामले की जांच की जा रही है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी.

