आगरा: हिंदू महासभा ने ताजमहल पर फहराया तिरंगा, गाया राष्ट्रगान, VIDEO VIRAL

अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आगरा स्थित ताजमहल के मुख्य मकबरे पर तिरंगा फहरा दिया. शहर महामंत्री नंदू कुमार और मंडल महामंत्री नितेश भारद्वाज ने इस दौरान वहां राष्ट्रगान भी गाया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

और पढ़ें

झंडा फहराने वालों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के मदरसों और मस्जिदों में ध्वजारोहण अनिवार्य करने के आह्वान के तहत संगठन ने इस कार्य को अंजाम दिया. वर्ष 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू होने के बाद से साल 2026 में पहली बार वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दावा किया गया है.

आपको बता दें कि ताजमहल परिसर में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, तेजी से वायरल हो गया. हिंदू महासभा ने पहले ही ऐसा करने का ऐलान पहले ही कर दिया था. वीडियो में संगठन के नेता राष्ट्रीय गौरव के साथ ध्वजारोहण करते नजर आ रहे हैं. फिलहाल, इस घटना के बाद से ताजमहल की सुरक्षा और नियमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और विभाग में खलबली मची है.

Advertisement

गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ताजमहल परिसर में हिंदूवादी संगठनों ने ऐसी घटना की हो. इसके पहले यहां जलाभिषेक के लिए लोग जमा हुए थे. उसके पहले भगवा झंडे लेकर घुसने का प्रयास हुआ था.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- नितिन उपाध्याय