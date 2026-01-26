scorecardresearch
 
आगरा: हिंदू महासभा ने ताजमहल पर फहराया तिरंगा, गाया राष्ट्रगान, VIDEO VIRAL

आगरा के ताजमहल में गणतंत्र दिवस पर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मुख्य मकबरे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान गाया. 1632 में निर्माण शुरू होने के बाद से ताज के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना बताई जा रही है.

ताजमहल पर तिंरगा झंडा लहराते हिंदूवादी संगठन के लोग (Photo- Screengrab)
अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आगरा स्थित ताजमहल के मुख्य मकबरे पर तिरंगा फहरा दिया. शहर महामंत्री नंदू कुमार और मंडल महामंत्री नितेश भारद्वाज ने इस दौरान वहां राष्ट्रगान भी गाया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

झंडा फहराने वालों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के मदरसों और मस्जिदों में ध्वजारोहण अनिवार्य करने के आह्वान के तहत संगठन ने इस कार्य को अंजाम दिया. वर्ष 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू होने के बाद से साल 2026 में पहली बार वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दावा किया गया है. 

आपको बता दें कि ताजमहल परिसर में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, तेजी से वायरल हो गया. हिंदू महासभा ने पहले ही ऐसा करने का ऐलान पहले ही कर दिया था. वीडियो में संगठन के नेता राष्ट्रीय गौरव के साथ ध्वजारोहण करते नजर आ रहे हैं. फिलहाल, इस घटना के बाद से ताजमहल की सुरक्षा और नियमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और विभाग में खलबली मची है.

गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ताजमहल परिसर में हिंदूवादी संगठनों ने ऐसी घटना की हो. इसके पहले यहां जलाभिषेक के लिए लोग जमा हुए थे. उसके पहले भगवा झंडे लेकर  घुसने का प्रयास हुआ था. 

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- नितिन उपाध्याय
