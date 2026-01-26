हाथरस में CCTV में कैद हुआ रफ्तार का कहर, कार की जोरदार टक्कर से एक की मौत, 5 घायल

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. थाना सासनी क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे-93 पर एक रिसॉर्ट के सामने हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. यह पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी फुटेज अब सामने आई है और रफ्तार की भयावहता को साफ तौर पर दिखाती है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक i10 कार तेज रफ्तार में हाईवे पर दौड़ रही थी. इसी दौरान सड़क किनारे स्थित एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकले केरेंस कार सवार युवक सड़क पार कर रहे थे. तभी तेज रफ्तार i10 कार ने नियंत्रण खोते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई. वहीं, पांच अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है. रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसे का पूरा दृश्य कैद हो गया है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह तेज रफ्तार कार अचानक सामने आती है और केरेंस कार सवारों को अपनी चपेट में ले लेती है. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वाहन की रफ्तार कम होती, तो शायद इतना बड़ा हादसा टल सकता था.

