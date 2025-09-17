scorecardresearch
 

रेप केस में फंसे हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार को भेजा गया जेल, नाराज समर्थकों ने किया प्रदर्शन

गाजियाबाद में दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार मशहूर हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने उन्हें अमरोहा के फार्म हाउस से हिरासत में लिया था.

हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार (Photo- FB/Uttar Kumar)
हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार (Photo- FB/Uttar Kumar)

यूपी के गाजियाबाद में दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार मशहूर हरियाणवी अभिनेता व फिल्म निर्माता-निर्देशक उत्तर कुमार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अमरोहा स्थित फार्म हाउस से हिरासत में लिए जाने के बाद उत्तर कुमार की तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद उन्हें पहले कौशांबी के निजी अस्पताल और फिर एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. स्वास्थ्य परीक्षण में रिपोर्ट सामान्य आने पर कुमार को अदालत में पेश किया गया, जहां उनको डासना जेल भेजने के आदेश दिए गए. 

उधर, उत्तर कुमार की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के विरोध में मंगलवार को उनके परिजनों और समर्थकों ने जिला पुलिस मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया. बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की. इन पोस्टरों पर लिखा था- “आत्मदाह बना हथियार.”

यह भी पढ़ें: अच्छा रोल और अच्छी फिल्मों का लालच... एक्ट्रेस से रेप, हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार यूपी से गिरफ्तार

परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उत्तर कुमार को झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तारी की. उनका कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला के लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास करने के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा और जल्दबाजी में कार्रवाई की गई. परिजनों के अनुसार, उत्तर कुमार जांच में लगातार सहयोग कर रहे थे, लेकिन अचानक पुलिस ने 14 सितंबर की रात उनके फार्म हाउस पर दबिश देकर हिरासत में ले लिया. 

गिरफ्तारी के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिवार का कहना है कि गिरफ्तारी के समय उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और पुलिस ने स्वास्थ्य को लेकर भी गुमराह किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही. 

यह भी पढ़ें: लखनऊ: युवती ने हरियाणवी सिंगर उत्तर कुमार पर लगाया रेप का आरोप, योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर खुद को आग लगाई

वहीं, हरियाणवी अभिनेता के वकील सचिन त्यागी ने बताया कि कोर्ट में पहले उत्तर कुमार का रिमांड रिफ्यूज कर दिया मगर पुलिस ने फिर दोबारा से रिमांड पेश किया. कोर्ट ने उस रिमांड को मान लिया और 376 एससीएसटी एक्ट में कोर्ट ने कुमार को 14 दिन के लिए ज्यूडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया. 

---- समाप्त ----
TOPICS:

