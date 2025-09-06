लखनऊ: युवती ने हरियाणवी सिंगर उत्तर कुमार पर लगाया रेप का आरोप, योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर खुद को आग लगाई

नोएडा की एक युवती ने हरियाणवी लोकगायक उत्तर कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. युवती ने शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की. युवती का कहना है कि पुलिस उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही थी.

सुरक्षा कर्मियों ने बचाई जान

युवती ने जैसे ही आत्मदाह की कोशिश की, वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे रोक लिया. इसके बाद युवती को गौतमपल्ली पुलिस को सौंपा गया. बाद में गाजियाबाद पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी गई, जहां दुष्कर्म का मामला दर्ज है.

दो महीने पहले लगाया था आरोप

युवती ने 24 जून को गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाने में गायक उत्तर कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. हालांकि, एफआईआर दर्ज होने में करीब 25 दिन लग गए. यह कार्रवाई भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई. युवती का आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने आगे कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

कार्रवाई में लापरवाही का आरोप

पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार पुलिस को आरोपी की मौजूदगी की जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद कोई गिरफ्तारी या जांच आगे नहीं बढ़ी. इसी लापरवाही से नाराज होकर उसने लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया.

सोशल मीडिया पर जताई थी चेतावनी

युवती ने घटना से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह चेतावनी दी थी कि अगर अधिकारी कोई कदम नहीं उठाते, तो वह मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह कर लेगी. इसके बावजूद समय रहते कोई समाधान नहीं निकला.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसका बयान दर्ज किया जा रहा है. फिलहाल राज्य पुलिस ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

सवालों के घेरे में पुलिस

यह घटना एक बार फिर संवेदनशील मामलों में देरी और पुलिस की जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है. यौन हिंसा जैसी घटनाओं में तेजी से कार्रवाई न होने पर पीड़ितों को न्याय के लिए इस तरह के कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं.

