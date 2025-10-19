scorecardresearch
 

हरदोई: धनतेरस के मेले में लड़की को छेड़ रहा था मतलूफ अली, वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार

धनतेरस की रात हरदोई के सिनेमा रोड पर एक युवती से सरेआम छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी मतलूफ अली को तीन घंटे में गिरफ्तार कर लिया. घटना ने मिशन शक्ति अभियान और मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया.

छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. (Photo: Representational)
धनतेरस की रौनक के बीच हरदोई से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जहां एक ओर पुलिस मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा के दावे कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मेले में एक किशोरी से सरेआम छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया.

सिनेमा रोड पर हुई वारदात
यह मामला कोतवाली शहर क्षेत्र के सिनेमा रोड का है, जहां धनतेरस की शाम बाजार में भारी भीड़ और रोशनी थी. पुलिस का दावा था कि मिशन शक्ति के तहत मेले में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन इसी भीड़ में काशीनाथ गली के पास एक युवक ने किशोरी से अभद्रता की. वह उसके पीछे जाकर थप्पड़ मारते और किस करने की कोशिश करते हुए वीडियो में कैद हुआ. यह वीडियो किसी राहगीर ने बनाया था, जो रविवार दोपहर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

तीन घंटे में आरोपी गिरफ्तार
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई. जांच में आरोपी की पहचान मतलूफ पुत्र जाहिद अली (उम्र लगभग 40 वर्ष), निवासी मोहलिया शिवपार, थाना कोतवाली देहात, हरदोई के रूप में हुई. पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे तीन घंटे के भीतर पकड़ लिया. गिरफ्तारी के दौरान मतलूफ ने भागने की कोशिश की, जिसमें उसके पैर में चोट लग गई.

पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी को भेजा जेल
सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया, “सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति युवती से अभद्रता करता दिख रहा था. वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है.”

‘धोखा हो गया था’ कहकर बचता नजर आया आरोपी
पुलिस हिरासत में आरोपी मतलूफ ने सफाई देते हुए कहा, “कोई काम नहीं किए थे, धोखा हो गया था, अब हो गया तो हो गया.” हालांकि वीडियो में उसकी हरकतें साफ नजर आ रही हैं, जिससे उसकी बातों पर सवाल उठ रहे हैं.

मिशन शक्ति पर उठे सवाल
वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब मेले में सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम थे, तब मौके पर तैनात पुलिसकर्मी कहां थे? यह घटना मिशन शक्ति जैसे अभियानों की जमीनी हकीकत पर बड़ा सवाल खड़ा करती है.

