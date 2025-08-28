हरदोई: घर मिलने आए प्रेमी से वीडियो को लेकर हुआ विवाद, काट दिया प्राइवेट पार्ट

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मल्लावां थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवती ने अपने प्रेमी पर धारदार हथियार से हमला कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि प्रेमिका दूसरे धर्म से ताल्लुक रखती है.

घायल युवक की पहचान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले 29 वर्षीय जसवंत सिंह के रूप में हुई है. वह अपनी प्रेमिका से मिलने हरदोई आया था. दोनों के बीच पहले से ही नजदीकियां थीं और यह रिश्ता हरिद्वार में काम करने के दौरान शुरू हुआ था. एक साल पहले युवती का परिवार हरिद्वार से हरदोई आ गया था.

प्रेमिका ने गुस्से में काटा प्राइवेट पार्ट

बताया जा रहा है कि युवक ने युवती का नहाते समय का एक वीडियो बना लिया था. जिसे लेकर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. विवाद इतना बढ़ा कि युवती ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से उसका गुप्तांग काट दिया. अचानक हुए हमले में युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को हिरासत में लिया

सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लावां ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया गया. पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. एएसपी पूर्वी हरदोई नृपेंद्र ने बताया कि आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. युवक की हालत फिलहाल सामान्य है.

