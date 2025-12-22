महिला पहलवान ने 15 सेकंड में पुरुष रेसलर को पटक दिया, दंगल में गूंजी तालियां, देखें- VIDEO

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरक तस्वीर उस वक्त देखने को मिली, जब एक महिला पहलवान ने पुरुष पहलवान को महज 15 सेकंड में अखाड़े की धूल चटा दी. यह रोमांचक मुकाबला हमीरपुर जिले के चंडौत गांव में आयोजित दो दिवसीय दंगल के दौरान देखने को मिला, जहां महिला और पुरुष पहलवान के बीच हुई कुश्ती ने सभी का ध्यान खींच लिया.

चंडौत गांव में चल रहे पारंपरिक मेले के अवसर पर इस दंगल का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों से नामी पहलवानों ने हिस्सा लिया. इसी दंगल में हरियाणा से पहुंची महिला पहलवान पूनम ने बाराबंकी से आए राजेश पहलवान को चुनौती दी. जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, पूनम ने अपने शानदार दांव-पेंच का प्रदर्शन करते हुए पुरुष पहलवान को उठा कर जोरदार तरीके से जमीन पर पटक दिया.

बताया जा रहा है कि यह मुकाबला सिर्फ 15 सेकंड तक चला,जिसमें पूनम ने राजेश पहलवान को चारों खाने चित कर जीत अपने नाम कर ली. जैसे ही पुरुष पहलवान जमीन पर गिरा और हार स्वीकार की, पूरे अखाड़े में तालियों और जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी. दर्शकों ने महिला पहलवान की ताकत, तकनीक और आत्मविश्वास की जमकर सराहना की.

इस मुकाबले ने यह साबित कर दिया कि आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं.महिला पहलवान पूनम की जीत को न सिर्फ खेल भावना की जीत माना जा रहा है, बल्कि यह बेटियों के हौसले और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक बन गई है.

