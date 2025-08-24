scorecardresearch
 

Feedback

'पिता की नई मर्सिडीज पर थी विपिन की नजर...', ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए जलाकर मार दी गई निक्की के भाई का दर्द

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पति ने पत्नी को जलाकर मार डाला. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, निक्की के परिजनों ने आरोपी पति, उसकी मां और पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Advertisement
X
निक्की के पिता की नई मर्सिडीज की मांग कर रहा था विपिन. (Photo: ITG)
निक्की के पिता की नई मर्सिडीज की मांग कर रहा था विपिन. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का निक्की मामला इस वक्त सुर्खियों में है. निक्की को उसके पति विपिन ने दहेज के लिए जलाकर मार डाला. इसी बीच निक्की के पिता और भाई से आजतक ने बात की. इस दौरान निक्की के पिता ने कहा कि आरोपी को सजा मिलनी चाहिए. नहीं तो यहां पर बाबा की सरकार है, घर पर बुलडोजर चलना चाहिए.

वहीं, बातचीत के दौरान निक्की के भाई ने कहा कि मेरे पिता ने हाल ही में एक मर्सिडीज कार खरीदी थी. जिस पर विपिन की नजर थी. विपिन मर्सडीज की भी मांग कर रहा था. साथ ही 60 लाख रुपये कैश की भी मांग की जा रही थी.

यह भी पढ़ें: स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, फिर भी निक्की को जलाकर मार डाला... पिता बोले- अब बुलडोजर चलना चाहिए

सम्बंधित ख़बरें

Greater Noida: Mother burned alive for dowry, son as witness.
ग्रेटर नोएडा में दिल दहला देने वाला मामला, दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाया 
Dowry murder in Greater Noida, husband arrested | Son saw his mother burning.
'स्कार्पियो-बुलेट दी, फिर भी 36-37 लाख रुपए...', बोले निक्की के पिता 
महिला ने दो बच्चों के साथ जहर खाकर दी जान. (Photo: Representational )
UP: महिला ने अपने दो बच्चे के साथ खाया जहर, तीनों की हुई मौत 
तांत्रिक ने महिला से किया रेप. (Photo: Representational)
'अनुष्ठान के जरिए करा सकता हूं गर्भधारण...' तांत्रिक ने दिया झांसा, महिला पहुंची तो कर दिया रेप 
होटल में रेड, ऐसी हालत में मिले युवक-युवतियां 

पिता ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

निक्की के पिता ने कहा कि विपिन और उसके घरवालों ने शादी में स्कॉर्पियों की मांग की. जिसके बाद मैंने उन्हें स्कॉर्पियो दी. फिर बुलेट भी दी. बावजूद इसके विपिन और अन्य परिवार के सदस्यों की तरफ से दहेज की मांग की जा रही थी. हर वक्त मेरी बेटी को टॉर्चर किया जाता था. विपिन के किसी और लड़की से भी संबंध थे. ऐसे में विपिन और उसकी मां की तरफ से बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था. 

Advertisement

बेटी ने कई बार बताया भी था कि उसके साथ मारपीट की जाती है. कई बार पंचायत भी हुई थी. मैं चाहता हूं कि विपिन, उसके पिता और मां की गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले. अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है तो हम एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठेंगे. 

मारपीट के बाद पति ने लगा दी थी आग

निक्की से पहले पति विपिन ने मारपीट की थी. इसके बाद आग लगा कर जला दिया था. हालांकि निक्की को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. 

यह भी पढ़ें: 'पीट-पीटकर बेहोश किया, फिर जिंदा जला दिया...', नोएडा की निक्की पर ससुराल वालों के अत्याचार की कहानी बहन की जुबानी

अभी तक नहीं हुई एक भी गिरफ्तारी

निक्की की दहेज हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर पैदल मार्च करते हुए कासना थाने का घिराव किया. इस दौरान परिजनों ने कहा कि आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए.

निक्की की बहन कंचन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति विपिन सहित कुल चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement