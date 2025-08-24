scorecardresearch
 

स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, फिर भी निक्की को जलाकर मार डाला... पिता बोले- अब बुलडोजर चलना चाहिए

ग्रेटर नोएडा में दहेज के मामले से जुड़े निक्की हत्याकांड में मृतका की बहन ने एफआईआर दर्ज कराई है, इसमें निक्की के ससुरालीजनों पर बेहद गंभीर आरोप हैं. इसमें कहा गया है कि दहेज के लालच में निक्की को जलाकर मार डाला गया. पुलिस ने निक्की की सास दया, ससुर सत्यवीर, निक्की का पति विपिन व कंचन के पति रोहित भाटी के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है.

निक्की की बहन ने दर्ज कराया हत्या का केस. (File Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा से दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दहेज में स्कॉर्पियो और बुलेट देने के बावजूद पति और ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हुआ. लगातार प्रताड़ना झेल रही निक्की को आखिरकार ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई. निक्की के परिजनों ने सास, ससुर, पति और जीजा पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के अनुसार, दादरी इलाके के रूपवास गांव की रहने वाली निक्की की शादी 9 दिसंबर 2016 को कासना क्षेत्र के सिरसा निवासी विपिन से हुई थी. निक्की की बड़ी बहन कंचन की शादी भी सिरसा में ही रोहित भाटी से हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ना झेलनी पड़ी.

यहां देखें Video

घटना 21 अगस्त की शाम 5 बजकर 30 मिनट की है. आरोप है कि उस दिन भी निक्की के साथ मारपीट की गई. इसके बाद ससुराल वालों ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. इसके बाद निक्की को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, बेटा बोला- 'पापा ने लाइटर से आग लगा दी'

इस मामले में निक्की की बहन कंचन ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कहा कि सास दया, ससुर सत्यवीर, पति विपिन और जीजा रोहित भाटी मिलकर निक्की को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे. एफआईआर में कहा गया है कि यह हत्या प्लानिंग के तहत की गई. निक्की के परिजन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं

निक्की के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि पहले दहेज में स्कॉर्पियो दी गई, फिर विपिन और उसके परिवारवालों ने बुलेट की मांग की. वह भी पूरी की गई. इसके बावजूद ससुराल वाले निक्की को लगातार परेशान करते रहे. निक्की के पिता का कहना है कि उनकी बड़ी बेटी को मार दिया गया है. 

यहां देखें Video

उन्होंने कहा कि यह दहेजखोरों की सोची-समझी साजिश है. भिखारी सिंह ने मांग की कि आरोपियों का एनकाउंटर कर गिरफ्तारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि योगी की सरकार है, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे.

इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें निक्की का 6 साल का बेटा कह रहा है कि पापा ने लाइटर से मम्मी को आग लगा दी. निक्की की मौत के बाद इलाके में आक्रोश है. परिजनों का आरोप है कि निक्की और कंचन की शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार पैसों और महंगी चीजों की मांग करते रहे. कभी कार, कभी बाइक, कभी नकद रकम - लेकिन लालच खत्म नहीं हुआ.

