scorecardresearch
 

Feedback

'पीट-पीटकर बेहोश किया, फिर जिंदा जला दिया...', नोएडा की निक्की पर ससुराल वालों के अत्याचार की कहानी बहन की जुबानी

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता निक्की की हत्या कर दी गई. आरोप है कि पति विपिन और परिजनों ने मारपीट कर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. महिला का बेटा वीडियो में कहता दिखा कि 'पापा ने मम्मी को जलाया' पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य तीन आरोपियों की तलाश जारी है.

Advertisement
X
परिवार ने निक्की का अंतिम संस्कार कर दिया है. (Photo:ITG)
परिवार ने निक्की का अंतिम संस्कार कर दिया है. (Photo:ITG)

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को बुरी तरह पीटा और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद मृतका की बहन और परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित परिवार का कहना है कि मृतका निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव निवासी विपिन से हुई थी. शादी में स्कॉर्पियो कार समेत पर्याप्त दहेज दिया गया था. इसके बावजूद शादी के बाद से ही पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर लगातार 35 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे. पीड़ित परिवार ने उनकी मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी दी, लेकिन मारपीट और प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, बेटा बोला- 'पापा ने लाइटर से आग लगा दी'

सम्बंधित ख़बरें

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या. (Photo: Representational )
ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, बेटा बोला- 'पापा ने लाइटर से आग लगा दी' 
नोएडा का वायरल वीडियो. (Photo: ARUN TYAGI/ITG)
Ice Cream विक्रेता को कॉलेज प्लेसमेंट में मिला 1.8 करोड़ का पैकेज? सच आया सामने 
Tragic incident in Greater Noida, 3 dead, 3 injured.
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई कार... 3 की गई जान 
noida dog lovers
ग्रेटर नोएडा में डॉग लवर्स का प्रदर्शन 
online gamble suicide
ग्रेटर नोएडा में B.Tech छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा- I am Sorry 

परिजनों का आरोप है कि कई बार पंचायत कर समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी बाज नहीं आए. निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन, जिसकी शादी भी इसी परिवार में हुई थी, दोनों को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था. कंचन ने बताया कि बीते गुरुवार को उसके सामने ही आरोपियों ने उसकी बहन निक्की को बुरी तरह पीटा और गले पर हमला किया. जब वह बेहोश हो गई तो उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई.

Advertisement

पड़ोसियों की मदद से किसी तरह निक्की को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा तब हुआ जब मृतका के बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में मासूम बेटा साफ-साफ कहता नजर आ रहा है कि 'पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा' इस बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया है. परिजनों ने निक्की की मौत के बाद कासना थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की.

देखें वीडियो...

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि 21 अगस्त की रात को फोर्टिस अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक महिला गंभीर जलन की हालत में भर्ती है. महिला को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने मृतका की बहन की तहरीर पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, अन्य तीन आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं. एडीसीपी का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. मृतका निक्की के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया और परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement