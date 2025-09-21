scorecardresearch
 

Noida: अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया

ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव में रविवार सुबह सोनू शर्मा (36) ने पत्नी चंचल शर्मा (28) की कथित अवैध संबंधों के शक में चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर चाकू बरामद किया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है, आरोपी पर हत्या का केस दर्ज हुआ है.

पत्नी पर शक करता था पति. (Photo: Representational)
ग्रेटर नोएडा स्थित थाना दादरी क्षेत्रान्तर्गत गांव रामपुर फतेहपुर में रविवार सुबह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. गांव वीरखेड़ा बुलंदशहर निवासी आरोपी पति सोनू शर्मा (36) ने अपनी पत्नी चंचल शर्मा (28) को कथित अवैध संबंधों के आरोपों के चलते चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे को हिरासत में लेकर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है.

दादरी थाना प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है कि सूचना के बाद थाना दादरी पुलिस ने तुरंत घटना स्थल का निरीक्षण किया. फॉरेसिंक टीम के साथ मामले की जांच शुरू कर दी. मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. 

पुलिस ने बताया कि मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी सोनू शर्मा ने अपनी पत्नी पर कथित अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए यह संगीन कदम उठाया है. 

मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. घटना स्थल का फॉरेसिंक निरीक्षण किया गया है. सभी साक्ष्यों को सुरक्षित किया गया है.

