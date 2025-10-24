ग्रेटर नोएडा: दलित किशोर की मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, CM योगी ने की मृतक के पिता से बात

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र में दलित किशोर अनिकेत (17) की मौत के बाद शुक्रवार को माहौल गर्म हो गया. अनिकेत का निधन दिल्ली स्थित लोकनायक अस्पताल में हुआ. परिवार के अनुसार 15 अक्तूबर को जन्मदिन मनाने के लिए वह अपने चाचा सुमित और भाई के साथ सैय्यद का तालाब क्षेत्र गया था. पुराने विवाद को लेकर कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया. हमले में अनिकेत और उसका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए.

दोनों को पहले ग्रेटर नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में अनिकेत की हालत बिगड़ने पर उसे जिम्स और फिर दिल्ली के लोकनायक अस्पताल भेजा गया. शुक्रवार तड़के चार बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मौत की सूचना मिलते ही रबूपुरा गांव में मातम और गुस्सा फैल गया.

दलित युवक की मौत से मचा हड़कंप

सुबह करीब साढ़े सात बजे आक्रोशित ग्रामीण महाराणा प्रताप चौक पहुंचे और सड़क पर बैठकर हंगामा करने लगे. उन्होंने पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. स्थानीय पुलिस की समझाइश काम नहीं आई, तब डीसीपी साद मियां खान मौके पर पहुंचे और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. करीब दो घंटे के जाम और हंगामे के बाद ग्रामीण शांत हुए और यातायात सुचारू हुआ. सुरक्षा के लिए रबूपुरा, जेवर और इकोटेक थाने की पुलिस बल तैनात रही.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक किशोर के पिता सतीश से फोन पर बात की और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाने का भरोसा दिलाया. जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने भी परिवार से संवाद कर मुख्यमंत्री से बात कराई. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के प्रयास की धारा को हत्या में बदलकर आरोपियों की तलाश जारी रखी है.

