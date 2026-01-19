scorecardresearch
 
कोचिंग जा रही छात्रा को गली में खींचने लगा मनचला, वीडियो में कैद हुई घटना

गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में कोचिंग जा रही छात्रा से सरेआम छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. मनचले युवक ने छात्रा का हाथ पकड़कर उसे गली में खींचने की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने साहस दिखाकर खुद को बचा लिया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

कोचिंग जा रही छात्रा को गली में खींचने लगा मनचला, वीडियो में कैद हुई घटना (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के ग्रामीण इलाके में कोचिंग जा रही छात्रा से मनचले में छेड़छाड़ कर दी. उसने छात्रा का् हाथ पकड़कर गली में खींचने का प्रयास किया. छात्रा हिम्मत दिखाते हुए युवक से अपना हाथ झटक कर छुड़ाया. वो किसी तरह मनचले से बचकर भागी. छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस के संज्ञान में आया.

आरोपी को पकड़ने के लिए एंटी रोमियो टीम गठित किया गया और उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी ने पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा फिर ऐसी गलती नहीं होगी. घटना गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र की है. 16 जनवरी शुक्रवार को दो छात्राएं दोपहर बाद कोचिंग सेंटर जा रही थी.

उसी दौरान एक युवक पीछे से आता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक दोनों का पीछा करते कुछ कदम आगे बढ़ता है. वो एक गली के सामने एक छात्रा का हाथ पकड़ कर गली के अंदर खींचने का प्रयास करता दिख रहा है. दूसरी छात्रा कुछ दूर पर डर से खड़ी हैं. युवक जिसका हाथ पकड़ कर खींचने का प्रयास करता है, वो युवती हाथ झटकर युवक से छुड़ाकर फिर भाग जाती है. इस दौरान कोई पीछे उनका वीडियो भी बनाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया.

वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और तत्काल एंटी रोमियो टीम का गठन किया. गांव के प्रधान और अन्य लोगों से पूछताछ करने के बाद आरोपी के लोकेशन को ट्रेस किया और 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक ने अपना नाम शुभम बताया. उसने पुलिस के सामने अपनी गलती स्वीकार की. पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगा. उसने कहा कि अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी. पुलिस वीडियो के आधार पर मनचले को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर रही है. युवती के परिजनो की तरफ से कोई तहरीर अभी तक नहीं दी गई है.

 

