गोरखपुर में टीचर की हैवानियत! मुक्का मारकर बच्चे का दांत तोड़ा, कमरे में बंद कर पीटा, घटना CCTV में कैद

पूरा मामला गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र का है. पीड़ित बच्चे के परिजनों ने जब पड़ोसी के यहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई तो उसमें टीचर बच्चे को पीटते हुए नजर आया. उन्होंने पुलिस में आरोपी टीचर के खिलाफ तहरीर दी है. आरोपी बिहार के सरकारी स्कूल में टीचर है.

गोरखपुर में छात्र की बेरहमी से पिटाई (Photo- Screengrab)
यूपी के गोरखपुर में बच्चों के विवाद में क्लास 3 के छात्र को टीचर ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. बाल पकड़कर उसके चेहरे पर 10 से अधिक थप्पड़ मारे. फिर बच्चे की गर्दन पकड़कर घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले गया. जहां जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से मारा. मुंह में मुक्का मारकर बच्चे का दांत तोड़ दिया. बच्चे के घुटने, हाथ, चेहरे और कान पर चोट के निशान हैं.

बच्चे की मां और पिता जब शिकायत करने पहुंचे तो वह भड़क गया. फिर बच्चे के घरवालों ने पड़ोसी के यहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई. इसमें टीचर बच्चे को पीटते हुए नजर आ रहा है. पीड़ित मां ने तिवारीपुर थाना में आरोपी टीचर के खिलाफ तहरीर दी है. आरोपी बिहार के सरकारी स्कूल में टीचर है.

आपको बता दें कि गोरखपुर के तिवारीपुर थानाक्षेत्र के संकट मोचन नगर माधोपुर निवासी दयानंद शर्मा ने बैंक रोड स्थित एक डॉक्टर के यहां एकाउंटेंट का काम करते हैं. दयानंद ने बताया उनके 3 बेटे हैं. सबसे छोटा 8 साल का बेटा सूर्यांश शर्मा कक्षा तीन में पढ़ता है. 21 अक्टूबर को वह कॉलोनी में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था. तभी उसे एक क्रिकेट बॉल नाली में पड़ी दिखी. उसने नाली से बॉल निकाली. इसी बीच सूर्यांश के साथ खेलने वाला पड़ोस का बच्चा पहुंच गया. बॉल को लेकर सूर्यांश का उससे विवाद हो गया. इस दौरान उसके पिता आ गए. वह बिहार में सरकारी टीचर है.

उसने सूर्यांश को दौड़ाकर पकड़ लिया. किसी तरह सूर्यांश उसके चंगुल से छूटकर भागा. सूर्यांश चिल्लाते हुए भाग रहा था. मगर आरोपी टीचर ने मेरे बेटे को दौड़ा कर पकड़ लिया. टीचर ने पहले सड़क पर गिरा मेरे बेटे को पीटा. इसके बाद सूर्यांश के बाल पकड़कर उसके चेहरे 10 से अधिक थप्पड़ मारे. फिर उसकी गर्दन पकड़कर मारते हुए अपने घर ले गया.

आरोपी टीचर सूर्यांश को अपने घर के अंदर ले गया. जहां उसने मुक्का मारकर उसका एक दांत तोड़ दिया. घर के अंदर कमरे में बंद कर पीटा. घर के अंदर सूर्यांश को फर्श पर गिराकर लात-घूंसे से पीटा. फिर उसके मुंह में मुक्का मार दिया. इससे उसका एक दांत टूट गया. मेरे बेटे के कान, पैर और हाथ पर भी चोटें आई हैं. करीब 30 मिनट बाद मेरा किसी तरह से टीचर के घर से भागकर आ गया.

बच्चे ने बताया कि आरोपी टीचर ने कमरे में बंद कर पीटा. जब तुम्हारे मां-बाप आएंगे, तभी छोड़ेंगे. इसी बीच आरोपी ने दरवाजा खोला और मैं मौका देखकर भाग निकला.

मामले में दयानंद शर्मा ने बताया कि आरोपी टीचर मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पर रहता है. वह अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहता है. जब मैं और मेरी पत्नी शिकायत करने पहुंचे तो वह मुझे धमकी देने लगा. अभद्रता की और झगड़ा करने लगा. इसके बाद मैंने 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई.

---- समाप्त ----
TOPICS:

