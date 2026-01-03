बैग में 50 लाख कैश लिए घूम रहा था युवक... देखते ही चौंक गई पुलिस टीम, हवाला कनेक्शन की जांच शुरू

यूपी में गोरखपुर पुलिस ने एक युवक को 50 लाख रुपया कैश लेकर घूमते हुए पकड़ा है. इतनी बड़ी मात्रा में कैश हवाला के होने का अनुमान लगाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. इसी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचना दी गई है. संदिग्ध युवक सिद्धार्थनगर जिले का बिजनेसमैन बताया जा रहा है. पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम उससे पूछताछ कर रही है.

और पढ़ें

ये मामला गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड के गेट नंबर 4 के पास का है. संदिग्ध युवक राजू जायसवाल बैग लेकर रेलवे स्टेशन रोड पर घूम रहा था. पुलिस को शक हुआ और संदेह के आधार पर जांच की गई तो बैग से लगभग 50 लाख रुपये नकद बरामद हुए. युवक कैश के सोर्स के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाया. आयकर विभाग और पुलिस के अधिकारी अब इसकी पड़ताल कर रहे हैं. पुलिस की शुरुआती पूछताछ में मामला हवाला नेटवर्क से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है.

52 साल का राजीव जायसवाल उर्फ राजू सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का रहने वाला है. कस्बे में ही वह पर्स, बैग और बेल्ट की दुकान चलाता है. पुलिस का कहना है कि शुक्रवार शाम करीब पांच बजे राजीव बस से गोरखपुर पहुंचा था. बस से उतरने के बाद वह पैदल धर्मशाला बाजार की ओर गया. वहां स्कूटी सवार दो युवक पहले से मौजूद थे, जिन्होंने उसे रुपये से भरा एक बैग सौंप दिया. इसके बाद राजीव जायसवाल उसी बैग को लेकर पैदल रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दुबई में साइबर गैंग से मिला, लौटकर कुछ ही महीनों में बना ली करोड़ों की प्रॉपर्टी, लग्जरी कारें और कैश बरामद

गेट नंबर छह के पास रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह की नजर उस पर पड़ी. संदिग्ध गतिविधि देख पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह घबराकर भागने लगा. पुलिसकर्मियों ने तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. जब उसके कंधे पर टंगे बैग की तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में नकदी देख पुलिस टीम चौंक गई. पूछताछ में राजीव जायसवाल ने बताया कि रुपये से भरा बैग देने वाले युवकों को वह नहीं जानता. यह कैश उसे फरेंदा ले जाना था.

वह बस से फरेंदा जाने की तैयारी में था. राजीव ने यह भी दावा किया कि उसके भांजे ने फोन पर बताया था कि वही जानता है कि स्कूटी सवार युवक कौन थे और रुपये किसके हैं. हालांकि, इस बारे में वह कोई ठोस दस्तावेज या संतोषजनक जानकारी पुलिस को नहीं दे सका. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत आयकर विभाग को सूचना दी. नकदी को सील कर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 6 के पास से एक संदिग्ध युवक के पास से बैग में 50 लाख रुपये मिले हैं. रुपयों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने की वजह से आयकर विभाग की टीम के साथ मिलकर पूछताछ की जा रही है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----