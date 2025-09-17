scorecardresearch
 

दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहे शख्स के ऊपर आ गिरा ई रिक्शा, लोगों ने ऐसे बचाई जान, Video

गोरखपुर में दर्दनाक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. यहां दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहे शख्स के ऊपर अचानक बेकाबू ई-रिक्शा पलट गया. इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोग दौड़े और तुरंत ई-रिक्शा को हटाकर घायल शख्स को बाहर निकाला. इस दौरान गुस्साए लोगों ने चालक की जमकर पिटाई कर दी.

शख्स के ऊपर आ गिरा बेकाबू ई-रिक्शा. (Photo: Screengrab)
यूपी में गोरखपुर जिले का एक वीडियो सामने आया है. यहां दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहे एक शख्स को बेकाबू ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी. हादसे में रिक्शा उनके ऊपर पलट गया, जिससे शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. लोगों ने देखा तो तुरंत दौड़े और ई-रिक्शा हटाकर शख्स को बचाया. इसके बाद घायल हालत में उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है.

घटना गोरखपुर के बांसगांव इलाके के कौड़ीराम बिशुनपुर गांव की है. यहां 50 वर्षीय पन्नेलाल कनौजिया बांसगांव रोड पर अपनी सोने-चांदी की दुकान खोलने के बाद बाहर झाड़ू लगा रहे थे. इसी दौरान कुछ दूरी पर एक ई-रिक्शा खड़ा था, जिसमें चालक सवारी बैठा रहा था. जैसे ही उसने ई-रिक्शा चालू किया, आगे बढ़ाया तो वाहन बेकाबू हो गया और सीधे पन्नेलाल से टकरा गया.

यहां देखें Video

टक्कर इतनी तेज थी कि पन्नेलाल जमीन पर गिर गए और ई-रिक्शा उनके ऊपर पलट गया. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर रिक्शा उठाया और पन्नेलाल को बाहर निकाला. उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है.

यह भी पढ़ें: जालंधर: तेज रफ्तार कार ने गाड़ियों में मारी टक्कर, भीषण सड़क हादसे में पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे की मौत

घटना के बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने ई-रिक्शा चालक को पकड़ लिया और उसकी झाड़ू तथा थप्पड़ों से पिटाई कर दी. पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. 

