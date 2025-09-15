जालंधर: तेज रफ्तार कार ने गाड़ियों में मारी टक्कर, भीषण सड़क हादसे में पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे की मौत

पंजाब के जालंधर में शनिवार रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में पूर्व सांसद और दो बार कैबिनेट मंत्री रह चुके मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी की मौत हो गई. हादसा मॉडल टाउन के माता रानी चौक के पास रात करीब 10:40 बजे हुआ. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार क्रेटा कार ने फॉर्च्यूनर समेत तीन गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी.

टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ियों के एयरबैग खुल गए. रिची केपी अपनी फॉर्च्यूनर में बैठे थे और गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया, जहां से पटेल अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. जानकारी के अनुसार गर्दन के मनके टूटने के कारण उनकी मौत हुई.

भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत

हादसे के बाद क्रेटा चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उसकी तलाश शुरू कर दी है. इस हादसे में दो अन्य लोग भी घायल हुए जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. थाना-6 पुलिस ने सभी चार गाड़ियों को जब्त कर लिया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मोहिंदर सिंह केपी के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे. देर रात तक राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग उन्हें ढांढस बंधाने आते रहे. डीसीपी नरेश डोगरा ने कहा कि जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

(रिपोर्ट- देविन्दर कुमार)

