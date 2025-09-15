scorecardresearch
 

गाजीपुर लाठीचार्ज: CM योगी से मिला मृतक सियाराम उपाध्याय का परिवार, सख्त कार्रवाई का भरोसा मिला

मृतक सियाराम उपाध्याय के पिता और भाई ने सीएम योगी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई. सीएम ने उन्हें एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार संतुष्ट दिखा, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई पर उनकी नाराजगी साफ दिखी.

सीएम योगी से मिला मृतक सियाराम का परिवार (Photo: x/@myogioffice)
यूपी के गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से घायल सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले में जमकर सियासत देखने मिली. बीते दिन सपा मुखिया यादव ने भी इसको लेकर बयान दिया था. वहीं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिवार से लखनऊ में मुलाकात की. 

मृतक सियाराम उपाध्याय के पिता और भाई ने सीएम योगी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है. जिसपर सीएम ने एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. इस मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार संतुष्ट नजर आया. हालांकि, वह पुलिसिया एक्शन से बेहद खफा दिखा. 

दरअसल, बीते दिनों गाजीपुर जिले के नौनहरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्थानीय भाजपाइयों पर लाठीचार्ज किया था. इस लाठीचार्ज में सियाराम उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया जिसके बाद आधा दर्जन पुलिसवालों पर गाज गिरी थी.  

अब पीड़ित परिवार बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल के साथ लखनऊ पहुंचा. परिवार ने की सीएम योगी से मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाई. सीएम ने उनकी पूरी बात सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया. 

इस मुलाकात के बाद मृतक के भाई और पिता ने 'आजतक' से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी भी दोषी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा. एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. 

